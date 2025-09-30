Donaldas Trumpas: JAV vyriausybės uždarymas tikriausiai įvyks

„Tikriausiai turėsime uždarymą“, – likus vos kelioms valandoms iki vidurnakčio, kai baigiasi terminas susitarimui pasiekti, žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas.
„Nėra nieko neišvengiamo, bet sakyčiau, kad tai tikriausiai įvyks“, – pridūrė jis.
Pirmadienį surengtame D. Trumpo susitikime su aukšto rango demokratų ir respublikonų Kongreso lyderiais nepavyko pasiekti proveržio biudžeto klausimais.
„Tarp abiejų pusių išliko dideli skirtumai“, – žurnalistams po susitikimo pareiškė Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris (Čakas Šumeris).
Tuo tarpu JAV viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) nurodė, kad demokratai su savo finansavimo reikalavimais veda Amerikos žmones į pražūtį.
„Manau, kad artėjame prie uždarymo, nes demokratai nesielgs teisingai“, – pridūrė viceprezidentas.
Jei Kongresas iki antradienio vidurnakčio nepriims federalinių operacijų finansavimo įstatymo, vyriausybė iš dalies sustabdys veiklą, o Vašingtonas įžengs į naują politinės krizės etapą.
Vyriausybės uždarymas sustabdytų nebūtinas operacijas, šimtai tūkstančių valstybės tarnautojų laikinai liktų be atlyginimo, o daugumos socialinių išmokų mokėjimas būtų sutrikdytas.
Paskutinį kartą su galimu vyriausybės uždarymu Kongresas buvo susidūręs kovo mėnesį. Tąkart respublikonai atsisakė derėtis su demokratais dėl D. Trumpo biudžeto mažinimų ir tūkstančių federalinių darbuotojų atleidimo.
