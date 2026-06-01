Donaldas Trumpas: Izraelis ir „Hezbollah“ sutarė stabdyti kovas, derybos su Iranu intensyvios

Be to, D. Trumpas pridūrė, kad derybos su Iranu sparčiai juda į priekį, nors po Izraelio puolimo Libane atrodė atsidūrusios aklavietėje.
„Į Beirutą kariai nevyks, o visi jau pakeliui buvę kariai buvo apgręžti“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ po „labai produktyvaus“ pokalbio su B. Netanyahu rašė D. Trumpas.
„Taip pat per aukšto rango atstovus turėjau labai gerą pokalbį su „Hezbollah“ ir jie sutiko, kad visi apšaudymai liausis – kad Izraelis jų neatakuos, o jie neatakuos Izraelio.“
Po kelių minučių kitame įraše D. Trumpas parašė, kad „derybos su Irano Islamo Respublika tęsiasi sparčiu tempu“.
Irano naujienų agentūra „Tasnim“ anksčiau pirmadienį pranešė, kad Iranas sustabdė visus kontaktus su Jungtinėmis Valstijomis per tarpininkus.
„Atsižvelgiant į besitęsiančius sionistinio režimo (Izraelio) nusikaltimus Libane ir į tai, kad Libanas buvo viena iš paliaubų sąlygų, o šios paliaubos dabar pažeistos visuose frontuose, įskaitant Libaną, Irano derybų grupė stabdo dialogą ir keitimąsi tekstais per tarpininkus“, – pranešė „Tasnim“.
Anksčiau pirmadienį JAV lyderis siuntė prieštaringus signalus apie savo nusiteikimą dėl derybų, turinčių užbaigti karą su Iranu, kurį JAV ir Izraelis pradėjo vasario 28 dieną.
Prieš pat savo įrašus „Truth Social“ D. Trumpas telefonu duotame interviu JAV transliuotojui CNBC sakė, kad jam „nerūpi“, jei derybos su Iranu žlugtų.
„Jei jos baigėsi, tai baigėsi, – CNBC sakė prezidentas. – Atvirai kalbant, maniau, kad jos pradėjo darytis labai nuobodžios.“
Pirmadienį D. Trumpas atskirai „NBC News“ teigė nebuvęs informuotas, kad Iranas stabdo derybas, tačiau pridūrė: „Manau, kad mes pernelyg užsikalbėjome, jei norite žinoti tiesą.“
„Manau, kad nutilti būtų labai gerai, ir tai galėtų trukti ilgą laiką“, – tinklui sakė jis.
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