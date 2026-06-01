 Donaldas Trumpas: Izraelis ir „Hezbollah“ sutarė stabdyti kovas, derybos su Iranu intensyvios

Donaldas Trumpas: Izraelis ir „Hezbollah“ sutarė stabdyti kovas, derybos su Iranu intensyvios

2026-06-01 22:56
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį pareiškė įtikinęs Izraelį ir „Hezbollah“ deeskaluoti padėtį, premjerui Benjaminui Netanyahu (Benjaminui Netanjahu) sutikus nesiųsti karių į pietinį Beirutą, o Libano kovotojų grupuotei pažadėjus nutraukti atakas.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Be to, D. Trumpas pridūrė, kad derybos su Iranu sparčiai juda į priekį, nors po Izraelio puolimo Libane atrodė atsidūrusios aklavietėje.

„Į Beirutą kariai nevyks, o visi jau pakeliui buvę kariai buvo apgręžti“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ po „labai produktyvaus“ pokalbio su B. Netanyahu rašė D. Trumpas.

„Taip pat per aukšto rango atstovus turėjau labai gerą pokalbį su „Hezbollah“ ir jie sutiko, kad visi apšaudymai liausis – kad Izraelis jų neatakuos, o jie neatakuos Izraelio.“

Po kelių minučių kitame įraše D. Trumpas parašė, kad „derybos su Irano Islamo Respublika tęsiasi sparčiu tempu“.

Irano naujienų agentūra „Tasnim“ anksčiau pirmadienį pranešė, kad Iranas sustabdė visus kontaktus su Jungtinėmis Valstijomis per tarpininkus.

„Atsižvelgiant į besitęsiančius sionistinio režimo (Izraelio) nusikaltimus Libane ir į tai, kad Libanas buvo viena iš paliaubų sąlygų, o šios paliaubos dabar pažeistos visuose frontuose, įskaitant Libaną, Irano derybų grupė stabdo dialogą ir keitimąsi tekstais per tarpininkus“, – pranešė „Tasnim“.

Anksčiau pirmadienį JAV lyderis siuntė prieštaringus signalus apie savo nusiteikimą dėl derybų, turinčių užbaigti karą su Iranu, kurį JAV ir Izraelis pradėjo vasario 28 dieną.

Prieš pat savo įrašus „Truth Social“ D. Trumpas telefonu duotame interviu JAV transliuotojui CNBC sakė, kad jam „nerūpi“, jei derybos su Iranu žlugtų.

„Jei jos baigėsi, tai baigėsi, – CNBC sakė prezidentas. – Atvirai kalbant, maniau, kad jos pradėjo darytis labai nuobodžios.“

Pirmadienį D. Trumpas atskirai „NBC News“ teigė nebuvęs informuotas, kad Iranas stabdo derybas, tačiau pridūrė: „Manau, kad mes pernelyg užsikalbėjome, jei norite žinoti tiesą.“

„Manau, kad nutilti būtų labai gerai, ir tai galėtų trukti ilgą laiką“, – tinklui sakė jis.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
Hezbollah
Izraelis
Iranas
derybos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Užuojauta
Vargšas senelis Trumpas - net ramiai numirti neduoda žmogui.
0
0
Visi komentarai (1)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų