Didžiosios Britanijos iždo sekretorius įspėja Th. May įpėdinį dėl kieto „Brexit“

Didžiosios Britanijos iždo sekretorius Philipas Hammondas įspėja kandidatus į ministrės pirmininkės Theresos May įpėdinius dėl kieto „Brexito“, praneša agentūra „Reuters“.

„Išstojimo be sutarties šmėklos turi nelikti, - pareiškė Ph. Hammondas ketvirtadienį stočiai BBC. – Skyrybos be sutarties būtų labai blogas rezultatas ekonomikai“. Jis nesąs tikras, ar visi suprato, „kokia tai būtų rizika – ne tik mūsų ekonomikai, bet ir mūsų mylimos Jungtinės Karalystės ateičiai, jei mes pasitrauktume be sutarties“.

Th. May praėjusią savaitę paskelbė apie savo atsistatydinimą. Premjerei nepavyko įtikinti parlamento pritarti jos su ES išsiderėtai „Brexito“ sutarčiai. Tapti jos įpėdiniais siekia 11 konservatorių deputatų, tarp jų „Brexito“ griežto kurso šalininkas Borisas Johnsonas. „Mes spalio 31 dieną paliksime ES – su sutartimi ar be jos“, - neseniai sakė buvęs britų užsienio reikalų sekretorius.

ES ne kartą atmetė naujų derybų dėl išstojimo sutarties galimybę.

Rasa Strimaitytė (ELTA)