Didžiausios ES ekonomikos žada spartinti finansinę integraciją

ES jau daugelį metų bando suvienyti suskaidytas kapitalo rinkas siekdama suteikti geresnes investavimo galimybes ES piliečiams ir pritraukti daugiau kapitalo regiono įmonėms. Ši idėja daugelį metų buvo apleista dėl nesutarimų tarp valstybių narių, tačiau jai suteiktas naujas postūmis, nes Kinijos pramonė sparčiai žengia į priekį, o santykiai su Jungtinėmis Valstijomis prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) kadencijos metu pablogėjo.
Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbeilas, kalbėdamas prieš derybas su penkiais savo ES kolegomis Berlyne, sakė, kad yra „laikų, kai mums reikia daugiau Europos – ir dabar yra toks laikas“.
Derybos bus sutelktos į tai, „kaip galime pagilinti kapitalo rinkas Europoje, kaip galime pašalinti kliūtis tarpvalstybinei prekybai, palengvinti investuotojams investavimą Europoje, palengvinti Europos įmonėms kapitalo pritraukimą“, sakė jis.
Vokietija, didžiausia Europos ekonomika, „turi būti pasirengusi eiti į kompromisus“, sakė jis. „Tam, jei norime stiprios Europos, turime žvelgti už savo nacionalinių horizontų ribų“, – pabrėžė Vokietijos ministras.
Prancūzijos finansų ministras Roland'as Lescure'as pridūrė, kad reikia didesnių pastangų, „siekiant užtikrinti, kad Europos kapitalas nebesklistų visur kitur, o liktų Europoje, kad finansuotų Europos sprendimus pasaulinėms problemoms, su kuriomis susiduriame“.
„Mes tai darome savo piliečių labui. Norime, kad europiečiai didžiuotųsi investuodami į Europos įmones“, – sakė jis.
Prie L. Klingbeilo ir R. Lescure'o prisijungė Italijos, Nyderlandų, Lenkijos ir Ispanijos finansų ministrai. Ši šalių grupė žinoma kaip E6.
Naujausias ES planas suvienyti rinkas vadinasi Taupymo ir investicijų sąjunga, kuri remiasi ankstesniu projektu. Tačiau jį lydėjo nesutarimai, ypač dėl to, ar reikia centralizuoti rinkos priežiūrą. Nors E6 šalys remia šią idėją, kitos, pavyzdžiui, Airija ir Liuksemburgas, išreiškė abejonių.
Taip pat kalbama ir apie galimą perspektyvą, kad kelios ES valstybės žengs pirmyn, aplenkdamos likusias bloko nares.
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