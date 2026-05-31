Dėl padėties Libane pirmadienį šaukiamas neeilinis JT Saugumo Tarybos posėdis

Šį posėdį inicijavo Prancūzija.
„Paprašiau skubiai sušaukti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį, nes, nors ir pripažįstame Izraelio, kaip ir visų šalių, teisę į savigyną (...), niekas negali pateisinti Izraelio karinių operacijų Libane tęsimo ir vis gilesnės Libano teritorijos okupacijos“, – televizijos kanalui BFMTV anksčiau sakė Prancūzijos diplomatijos vadovas Jeanas-Noelis Barrot (Žanas Noelis Baro).
Šaltinių teigimu, posėdis prasidės iškart po neeilinio posėdžio dėl Rusijos drono įsirėžimo į Rumunijos daugiabutį, kuris numatytas 15 val. vietos (22 val. Lietuvos) laiku.
Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) anksčiau sekmadienį pareiškė, kad kariai persikėlė per Litanio upę ir iškėlė Izraelio vėliavą virš strateginės viduramžių Boforo tvirtovės pietų Libane.
Iš aplinkinių vietovių kilo dūmai, o naujienų agentūros AFP žurnalistai matė virš pilies plevėsuojančią įsiveržusios kariuomenės vėliavą. Šią pilį Izraelis naudojo kaip bazę per ankstesnę, du dešimtmečius trukusią okupaciją.
Veržimasis link Boforo prasidėjo po to, kai Izraelio kariuomenė paskelbė masinį evakuacijos įsakymą rajonams į pietus nuo Zahranio upės, į šiaurę nuo Litanio ir maždaug už 40 km nuo sienos, įspėdama, kad jos taikinys yra „Hezbollah“.
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