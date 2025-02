Dėl įtariamo kankintojo iš Libijos paleidimo Italija kaltina netinkamai parengtą TBT orderį

Libijos policijos vadovo Osamos Almasri Najimo paleidimas įžiebė politinį ginčą su Italijos dešiniųjų vyriausybe, opozicinės partijos reikalauja, kad premjerė Giorgia Meloni pasiaiškintų parlamente.

O. A Najimas buvo suimtas šiaurės Italijos mieste Turine sausio 19 d. pagal TBT orderį, tačiau po dviejų dienų buvo paleistas ir nuskraidintas į Libijos sostinę Tripolį Italijos oro pajėgų lėktuvu.

Kritikai pasmerkė sprendimą paleisti libietį, ieškomą dėl kaltinimų žmogžudyste, išžaginimu ir kankinimu jo vadovaujamame Tripolio sulaikymo centre.

Teisingumo ministras Carlo Nordio trečiadienį parlamente pareiškė, kad O. A. Najimas buvo suimtas pagal orderį, kuris buvo „netikslus, neišsamus, kupinas neatitikimų ir prieštaringų išvadų“.

O. A. Najimas buvo paleistas Apeliaciniam teismui atsisakius patvirtinti jo suėmimą ir pareiškus, kad pagal Italijos įstatymus teisingumo ministras privalo įvertinti TBT išduotus orderius, o jis to nepadarė. C. Nordio sakė, kad tuo metu ministerija vis dar nagrinėjo TBT prašymą, kuris, jo teigimu, buvo „anglų kalba su keliais priedais arabų kalba“. C. Nordio taip pat nurodė neatitikimus, susijusius su arešto orderyje minimomis datomis, kada buvo padaryti tie patys nusikaltimai.

Po šešių dienų TBT atsiuntė „pataisytą“ arešto orderio versiją, sakė ministras, įskaitant teisėjo, suabejojusio ​​tarptautinio teismo jurisdikcija šiuo klausimu, priešingą nuomonę.

Centro kairiosios opozicinės Demokratų partijos lyderė Elly Schlein trečiadienį pareiškė, kad nukentėjo Italijos tarptautinis patikimumas. Ji dar kartą paragino premjerę G. Meloni atvykti į parlamentą ir paaiškinti savo „sąmoningą pasirinkimą paleisti ir palydėti namo Libijos kankintoją“.

Italijos vidaus reikalų ministras Matteo Piantedosi atmetė teiginius, kad Italija buvo Libijos spaudžiama repatrijuoti O. A. Najimą. Kai kurie opozicijos politikai įtaria, kad libietis buvo išsiųstas namo siekiant nepakenkti santykiams su Libija. Italija 2017 m. sudarė prieštaringai vertinamą susitarimą su JT remiama Libijos vyriausybe Tripolyje, pagal jį Roma moko ir finansuoja Libijos pakrančių apsaugos tarnybas atgrasyti migrantus ir grąžinti atgal į Libiją tuos, kurie aptinkami jūroje.

Kelias savaites iki suėmimo Turine O. A. Najimas buvo Londone ir Prancūzijoje, paskui Vokietijoje, ten Interpolo prašymu buvo stebimas, sakė ministras. Jo arešto orderis buvo išduotas tik sausio 18 dieną. Suimamas O. A. Najimas turėjo Dominikos pasą su 10 metų galiojančia JAV viza, išduota pernai lapkritį, sakė M. Piantedosi.