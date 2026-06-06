„Jūsų aiškumas ir tvirtumas, kuriuos taip pat noriu pripažinti, yra būtini gydant ir atlyginant padarytą žalą: aukoms, tikintiesiems, Bažnyčiai ir visai visuomenei“, – per priėmimą Madrido karališkuosiuose rūmuose sakė Felipe VI.
Dėl išnaudojimo Ispanijos karalius giria popiežiaus „aiškumą ir tvirtumą“
2026-06-06 14:48
Ispanijos karalius Felipe VI (Felipė VI) šeštadienį pagyrė viešintį popiežių Leoną XIV už jo „aiškumą ir tvirtumą“ sprendžiant seksualinio išnaudojimo bylas, kurios sukrėtė Katalikų bažnyčią.
Dėl išnaudojimo Ispanijos karalius giria popiežiaus „aiškumą ir tvirtumą“ / STEFANO RELLANDINI / AFP nuotr.
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