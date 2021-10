Degalų krizei sureguliuoti JK nuo pirmadienio pasitelks kariuomenę

Didžioji Britanija šiuo metu išgyvena degalų krizę. Tačiau tai susiję ne su degalų trūkumu. Kadangi trūksta dešimčių tūkstančių vairuotojų, neįmanoma užtektinai benzino pristatyti į degalines. Padėtį pastaruoju metu dar labiau paaštrino atsargų kaupimas.

Praėjusiomis dienomis vyriausybė dar mėgino nuraminti gyventojus ir pareiškė, kad krizė valdoma. Tačiau trikdžiai tęsėsi ir penktadienį.

Didžiojoje Britanijoje trūksta apie 100 tūkst. vilkikų vairuotojų. Dėl „Brexito“ daugelis vairuotojų paliko šalį. Be to, dėl koronaviruso ribojimų strigo vairuotojų parengimas. JK tenka kovoti ir su augančiomis dujų kainomis – dėl to auga energijos kaštai ir pradeda trūkti prekių.

Praėjusį sekmadienį vyriausybė Londone pažadėjo laikinas vizas 5 tūkst. vilkikų vairuotojų ir 5, 5 tūkst. darbuotojų paukštininkystės sektoriuje.