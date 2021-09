To dar nebuvo: Kremliaus režimas prieš rinkimus pademonstravo kagėbistinį išradingumą

Pasodinęs už grotų Aleksejų Navalną ir išvaikęs jo kovos su korupcija fondą, Kremlius ėmėsi mažesnių grėsmių – negausios opozicinės „Jabloko“ partijos kandidato.

Rinkimuose dalyvaujantis liberalas Borisas Višnevskis V. Putino gimtajame Sankt Peterburge sulaukė tikrai netikėtų konkurentų.

Du valdančios partijos atstovai oficialiai pasikeitė vardus ir pavardes, ir taip pat tapo Borisais Višnevskiais. Be to, biuleteniuose atsirado tikrojo Boriso kagėbistiniai klonai su barzdomis kaip ir jis pats.

„Viena vertus, pasišlykštėjimas, nes tik absoliutūs mankurtai – žmonės be atminties, be sąžinės, be garbės ir be reputacijos, pasiruošę atsižegnoti nuo vardo ir pavardės, kuriuos davė mama ir tėtis, ir pakeisti juos savo viršininkų politinio konkurento pavarde. Kita vertus, tai – aukštas mano nuopelnų įvertinimas. Matyt, tik tokiais metodais galima su manimi kovoti. Kai dabar paaiškėjo, kad jie dar ir pasikeitė savo atvaizdus, patiriu tokius pačius jausmus. Tai įrodo, kad kitaip kovoti su manimi mūsų valdžiai nepavyksta. Ir, mano nuomone, tai įrodo, kad jie jau pasirengę imtis bet kokios apgavystės ir sukčiavimo. O tai – tikras sukčiavimas“, – sakė „Jabloko“ partijos kandidatas Boris Višnevski.