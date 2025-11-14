Danijos užsienio reikalų ministras savo internetinius nekentėjus pakvietė susitikti gyvai

Maždaug prieš dvi savaites buvęs vyriausybės vadovas ir dabartinis Nuosaikiųjų partijos lyderis „Facebooke“ įkūrė nekentėjų grupę iškalbingu pavadinimu „Visi, kurie nekenčia Larso Løkke“ (Alle os der hader Lars Løkke).
Ketvirtadienio vakarą paskelbtame įraše L. L. Rasmussenas pakvietė prie nekentėjų grupės prisijungusius savo kritikus susitikti gyvai. Šiuo metu grupei priklauso apie 440 narių.
„Jūs uoliai rašote čia, tai susitikime realiame gyvenime, – rašė jis. – Radau patalpą ir paruošiau stalą. Tai reiškia, kad galite ateiti ir pasakyti, kodėl manęs nekenčiate. Pažadu išklausyti. Pažiūrėsime, ar nuomonių skirtumas gali virsti pokalbiu.“
Susitikimas įvyks šeštadienio vakarą Kopenhagos centre.
L. L. Rasmussenas yra vienas iš žymiausių Danijos politikų ir dėl savo didelio žinomumo yra tapęs kritikos taikiniu.
Liberalus politikas 2009-2011 m. ir 2015-2019 m. buvo ministras pirmininkas. Nuo 2022 m. pabaigos jis eina užsienio reikalų ministro pareigas socialdemokratų premjerės Mette Frederiksen vyriausybėje.
Kitą antradienį Danijoje vyks vietos valdžios rinkimai. Tai bus pirmas kartas nuo partijos įkūrimo 2022 m, kai L. L. Rasmusseno nuosaikieji varžysis vietos ir regionų rinkimuose.
Tačiau, atsižvelgiant į silpnus jos apklausų reitingus, itin gerų rezultatų nesitikima.
