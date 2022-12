D. Trumpas kritikuojamas dėl raginimo sustabdyti konstitucijos galiojimą

D. Trumpas, kuris praėjusį mėnesį paskelbė, kad vėl sieks prezidento posto, tokį raginimą paskelbė savaitgalį, savo socialinės žiniasklaidos platformoje „Truth Social“.

„Tokio tipo ir masto didžiulis sukčiavimas leidžia nutraukti visas taisykles, nurodymus ir straipsnius, net esančius konstitucijoje, – rašė jis. – Mūsų didieji „Tėvai“ nenorėjo ir netoleruotų apgaulingų ir apgavikiškų rinkimų!“

Būsimasis Atstovų Rūmų demokratų lyderis Hakeemas Jeffriesas (Hakimas Džefrisas) sekmadienį D. Trumpo pareiškimą pavadino keistu ir kraštutiniu, ir sakė, kad respublikonams teks pasirinkti, ar ir toliau priimti antidemokratines D. Trumpo pažiūras.

„Respublikonams teks išsiaiškinti... su buvusiu prezidentu ir nuspręsti, ar jie nusigręš nuo jo ir sugrįš prie tam tikro protingumo“, – sakė H. Jeffriesas.

D. Trumpo – pirmojo prezidento, kuriam du kartus buvo surengta apkalta – kadencija baigėsi kruvinomis jo šalininkų riaušėmis Kapitolijuje 2021-ųjų sausio 6-ąją, siekiant sutrukdyti taikiam valdžios perdavimui. Eksprezidento atžvilgiu vyksta keli kriminaliniai tyrimai, įskaitant tyrimą dėl slaptų dokumentų, per FTB kratą paimtų iš jo rezidencijos „Mar-a-Lago“ Floridoje, taip pat tyrimus dėl jo pastangų panaikinti 2020 metų prezidento rinkimų rezultatus.

Sekmadienį paklaustas apie D. Trumpo komentarus, įtakingas respublikonas Atstovų Rūmų Žvalgybos komitete Mike'as Turneris (Maikas Terneris) sakė griežtai su jais nesutinkantis ir juos absoliučiai smerkiantis. Pasak jo, šie komentarai turėtų būti veiksnys respublikonams sprendžiant, kas vadovaus jų partijai 2024-aisiais.

„Turi vykti politinis procesas, kol kas nors tampa favoritu ar... partijos kandidatu. Manau, kad žmonės vertindami kandidatus tikrai atsižvelgs į tokį pareiškimą“, – pridūrė M. Turneris.

Išrinktasis Atstovų Rūmų narys, respublikonas Mike'as Lawleris (Maikas Loleris) taip pat kritikavo D. Trumpo komentarą ir sakė, kad laikas nebeakcentuoti „ankstesnių rinkimų nuoskaudų“.

„Konstitucija yra nustatyta ne be priežasties – siekiant apsaugoti kiekvieno amerikiečio teises, – sakė M. Lawleris. – Manau, kad buvusiam prezidentui būtų protinga sutelkti dėmesį į ateitį, jei jis vėl dalyvaus prezidento rinkimuose.“

D. Trumpo komentaras pasirodė socialinio tinklo „Twitter“ naujajam savininkui Elonui Muskui (Ilonui Maskui) pranešus, kad jis paskelbs, kaip tviteris „slopino žodžio laisvę“ prieš 2020-ųjų rinkimus. Tačiau penktadienį paskelbta informacija, daugiausia apie kompanijos padriką reakciją į istoriją apie prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) sūnų Hunterį (Hanterį), neparodo, kad demokratai būtų bandę šių pranešimų sklaidą varžyti.

Baltieji rūmai šeštadienį užsipuolė D. Trumpą. „Negalima mylėti Amerikos tik tada, kai laimi. Amerikos konstitucija yra šventas ir neliečiamas dokumentas, daugiau kaip 200 metų užtikrinantis, kad mūsų didžioje šalyje triumfuotų laisvė ir teisinė valstybė“, – pareiškė atstovas Andrew Batesas (Endrius Beitsas).

H. Jeffriesas pasirodė televizijos ABC laidoje „This Week“, M. Turneris – CBS „Face the Nation“, o M. Lawleris – CNN „State of the Union“.