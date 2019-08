D. Trumpas: Kim Jong Unas nori dar kartą susitikti, atsiprašo už raketų bandymus

Be to, JAV vadovas sakė, jog Kim Jong Unas atsiprašė jo už kelis trumpojo nuotolio raketų bandymus per pastarąsias dvi savaites, kurie sukėlė nerimą Vašingtono sąjungininkėms regione.

D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė daugiau detalių apie „gražų“ trijų puslapių iš Kim Jong Uno gautą laišką, apie kurį prezidentas papasakojo žurnalistams penktadienį.

Savo golfo klube Naujajame Džersyje atostogaujantis D. Trumpas teigė, kad savo laiške Šiaurės Korėjos lyderis daug kalba apie „absurdiškas ir brangias pratybas“, kurias Pchenjanas laiko grėsmingomis.

JAV vadovas teigė, jog Kim Jong Uno laiške buvo „nedidelis atsiprašymas“ dėl naujausių ginklų bandymų, o Šiaurės Korėjos lyderis esą užtikrino jį, „kad šie bandymai liausis, kai baigsis pratybos“.

Šiaurės Korėja šeštadienį paleido į jūrą, spėjama, dvi trumpojo nuotolio balistines raketas, pranešė Pietų Korėjos kariškiai. Tai buvo jau penktas Pchenjano ginklų bandymas per mažiau nei tris savaites.

„Nekantrauju susitikti su Kim Jong Unu netolimoje ateityje!“ – parašė D. Trumpas tviteryje.

2018-ųjų birželį JAV prezidentas D. Trumpas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas Singapūre surengė istorinį viršūnių susitikimą. Jis baigėsi miglotu Kim Jong Uno pažadu siekti „Korėjos pusiasalio visiškos denuklearizacijos“ nenurodant, kada ir kokiomis priemonėmis tai galėtų būti įgyvendinta.

Vasarį Hanojuje surengtas antrasis D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimas buvo netikėtai nutrauktas, lyderiams nesutarus, ko pinigų stokojanti Šiaurės Korėja galėtų atsisakyti mainais į sankcijų sušvelninimą.

Per birželį surengtą improvizuotą susitikimą Korėjos pusiasalį dalijančioje Demilitarizuotojoje zonoje (DMZ) Kim Jong Unas ir D. Trumpas sutarė atnaujinti denuklearizacijos derybas, bet darbinio lygio dialogas dar nepradėtas.

Įtampa Korėjos pusiasalyje kyla pirmadienį prasidėjus bendroms JAV ir Pietų Korėjos karinėms pratyboms ir gali sužlugdyti spėjamas Pchenjano ir Vašingtono derybas. Šiaurės Korėja sakė, kad pratybos yra „baisus“ šio proceso pažeidimas.

Pchenjanas visuomet piktindavosi Pietų Korėjos ir JAV karinėmis pratybomis, kurias laiko invazijos repeticijomis, bet praeityje vengdavo vykdyti raketų bandymus jų metu.