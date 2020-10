D. Trumpas „katastrofa“ pavadino koronaviruso ekspertą A. Faucį

JAV prezidentas Donaldas Trumpas aukštą amerikiečių sveikatos ekspertą ir vyriausybės patarėją Anthony‘į Faucį pavadino „katastrofa“ ir apkaltino jį klaidomis per pandemiją. Tai D. Trumpas, anot stoties CNN ir laikraščio „The New York Times“, pareiškė per pokalbį telefonu su savo rinkimų komanda pirmadienį.