Buvusiam Lenkijos teisingumo ministrui gresia Valstybės Tribunolas

Z. Ziobro ministru dirbo 2015–2023 m. socialiai konservatyvioje Teisės ir teisingumo (PiS) partijos vadovaujamoje vyriausybėje.
Prokurorai jį kaltina vadovavus organizuotai nusikalstamai grupuotei, kuri, jam būnant ministru, iš nusikaltimų aukoms skirto Teisingumo ministerijos fondo pasisavino daugiau nei 143 mln. Lenkijos zlotų (33 mln. eurų).
Tačiau prokurorai kol kas negali jam pateikti kaltinimų, nes Z. Ziobro, sekdamas savo buvusio pavaduotojo Marcino Romanowskio pėdomis, paspruko į Vengriją. Pastarasis yra kaltinamas dalyvavimu tos pačios nusikalstamos grupuotės veikloje. Abu vyrai rado prieglobstį Budapešte, nes Vengrijos nacionalistinė Viktoro Orbano vyriausybė jau daugelį metų yra artima ideologinė PiS sąjungininkė.
Lapkritį Z. Ziobro advokatas laikraščiui „Rzeczpospolita“ sakė, kad Z. Ziobro „jau seniai“ negyvena Lenkijoje. Laikraščio duomenimis, prokurorai žino du buvusio ministro korespondencijos adresus – vieną Vengrijoje, kitą – šiek tiek netikėtai užkietėjusiam euroskeptikui – Briuselyje, kur jis su šeima gyvena jau metus.
Pasak naujienų agentūros PAP, Z. Ziobro anksčiau teisinosi negalįs atvykti apklausai dėl ligos. Jis ignoravo aštuonis šaukimus atvykti į parlamentinę tyrimo komisiją ir galiausiai buvo priverstas tai padaryti pagal teismo nutartį, pagrįstą nepriklausoma medicinine išvada.
Komentuodamas antradienį priimtą valdančiosios koalicijos lyderių sprendimą, Wl. Czarzasty sakė inicijuosiąs Z. Ziobro bylos perdavimo Valstybės Tribunolui procesą.
Wl. Czarzasty paaiškino, kad surinkus mažiausiai 115 parašų, byla bus perduota atitinkamam Seimo komitetui.
Lenkijoje Valstybės Tribunolas nagrinėja aukščiausiųjų valstybės vadovų (prezidento, ministrų ir pan.) nusižengimus Konstitucijai ir įstatymams, jam pirmininkauja Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Valstybės Tribunolas turi teisę nuspręsti dėl asmenų pašalinimo iš viešųjų pareigų, uždrausti jiems eiti aukštas pareigas, atimti teisę balsuoti ir būti išrinktiems, atimti anksčiau suteiktus medalius, apdovanojimus ir pan., o baudžiamosiose bylose – skirti baudžiamajame kodekse numatytas bausmes.
