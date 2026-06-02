 Būsima Ispanijos karalienė gavo desantininko ženklelį

Būsima Ispanijos karalienė gavo desantininko ženklelį

2026-06-02 21:11
Viljama Sudikienė (DPA)

Ispanijos sosto paveldėtoja princesė Leonor baigė parašiutininkų mokymus Méndezo Parados karinėje parašiutininkų mokykloje Alkantariljos aviacijos bazėje Mursijos regione, antradienį Madride pranešė karališkieji rūmai. 

Ispanijos sosto paveldėtoja princesė Leonor

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20 metų Leonor atliko kelis šuolius, įskaitant naktinį šuolį gegužę, pranešė žiniasklaida. Kursų pabaigoje sosto įpėdinė kartu su maždaug 50 kitų kadetų gavo diplomą ir „Cazador Paracaidista“ ženklelį.

Kursai yra dalis Leonor karinių mokymų Mursijos bendrojoje aeronautikos ir astronautikos akademijoje (AGA), kur ji šiuo metu mokosi trečius ir paskutinius karininkų rengimo metus. Mokymai paruoš Leonor būsimoms Ispanijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiosios vadės pareigoms.

Karaliaus Pilypo VI ir karalienės Letizios dukra karinę karjerą pradėjo Saragosos karinėje akademijoje. Tuomet ji leidosi į kelis mėnesius trukusią mokomąją kelionę Karinio jūrų laivyno mokomuoju laivu „Juan Sebastián El Cano“.

Nuo praėjusių metų rugsėjo princesė tarnauja Karinėse oro pajėgose ir jau atliko pirmąjį savarankišką skrydį.

Leonor laikoma svajinga ir kiek drovia, bet ji apibūdinama ir kaip blaiviai mąstanti, apdairi, ryžtinga ir gerai organizuota.

Remiantis Ispanijos žiniasklaidos pranešimais, kuriuose cituojami kariniai viršininkai, ji yra baigusi išgyvenimo mokymus ir yra labai geros fizinės formos.

Šiame straipsnyje:
ženklelis
Ispanija
princesė Lėja

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Komentarai

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kaunas
pagarba būsimai karalienei, šaunuolė
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asd
Ispanai pernelyg sukarina karaliaus rolę- karinės akademijos, aeronautikos ir astronautikos mokslai. Šiaip jau bet kurios šalies būsima karalienė/ius turi mokytis užsienio kalbas, pasaulio istoriją, religijų pagrindus, mokytis diplomatijos, gerai žinoti įstatymus, konstituciją, ekonomiką, etiketą ir pan. O ne mokytis tris metus karo akademijoje ir dar priedo mokytis valdyti karinius laivus... Parodykit bent vieną pasaulio karalių, kuris stovėjo prie karinio laivo šturvalo. Karalių pareigos yra kitos! Žinoma, žinios niekam nekenkia, bet kam mokytis to, ko niekad nereikės daryti- tam juk yra tos srities specialistai, kurie daug metų ruošiami ir daug metų dirba tą darbą.
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