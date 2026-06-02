Briuselyje vyksta lemiamos derybos dėl oro keleivių teisių

Briuselyje vykstančiame maratoniniame susitikime, kuriame kertasi Europos įstatymų leidėjų ir valstybių narių nuomonės, tikimasi išeiti iš aklavietės dėl ilgai planuotos oro transporto keleivių teisių reformos.
Diskusijos prasidėjo apie 13 val. vietos (14 val. Lietuvos) laiku ir, kaip tikimasi, tęsis iki išnaktų.
Deryboms Europos Parlamento vardu vadovauja Virginijus Sinkevičius.
27 ES šalys norėtų sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus, tačiau tokiam žingsniui priešinasi įstatymų leidėjai.
Šiuo metu keleiviai Europoje turi teisę gauti nuo 250 iki 600 eurų kompensaciją, priklausomai nuo skrydžio atstumo, jei skrydis vėluoja tris valandas ar ilgiau.
Oro bendrovės skundžiasi, kad dėl to jos patiria didelių išlaidų ir dažnai yra priverstos atšaukti skrydžius, o ne vykdyti juos su dideliu vėlavimu, nes tai daro grandininį poveikį skrydžių tvarkaraščiams.
Dauguma ES valstybių praėjusiais metais sutiko pratęsti šią ribą iki keturių valandų skrydžiams iki 3,5 tūkst. km arba bet kokiems skrydžiams bloko viduje, ir iki šešių valandų ilgesnėms kelionėms.
Siūlomų išmokų sumos taip pat buvo patikslintos ir siektų nuo 300 iki 500 eurų.
Plane numatytos ir papildomos paskatos, įskaitant „teisę būti nukreiptam kitu maršrutu“ kuo greičiau bei sistemą, pagal kurią keleiviams automatiškai kompensuojama už skrydžius, atšauktus likus mažiau nei 14 dienų iki išvykimo.
Tačiau Europos Parlamentui to nepakanka.
Įstatymų leidėjai priešinasi leidžiamo vėlavimo pakeitimams ir pasiūlė papildomų priemonių, kurioms skrydžių operatoriai iš esmės nepritaria.
Jie siekia, kad oro linijų bendrovės būtų įpareigotos į bilieto kainą įskaičiuoti septynių kilogramų rankinį bagažą bei nedidelį asmeninį krepšį, ir uždrausti joms imti mokestį iš tėvų už vietas šalia savo vaikų.
Kad reforma judėtų į priekį, įstatymų leidėjai ir vyriausybės turi susitarti dėl to paties teksto, tačiau kelis mėnesius trukusiose derybose iki šiol nepavyko pasiekti susitarimo.
Kadangi valstybės narės iš pradžių bandė prastumti pakeitimus naudodamos retai taikomą pagreitintą procedūrą, abiem šalims liko tik kelios savaitės kompromisui pasiekti.
Nepasiekus susitarimo, tiesiog liktų galioti dabartinės taisyklės, kurias ES siekia reformuoti jau daugiau nei dešimtmetį.
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