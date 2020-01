Britų teismas nagrinėja iš darbo atleisto vegano diskriminacijos bylą

Jordi Casamitjana (Chordis Kasamitchana) teigia, kad buvo atleistas iš vienos gyvūnų labdaros organizacijos, nes reiškė susirūpinimą dėl galimo su ja bendradarbiavusio pensijų fondo investavimo į įmones, atliekančias bandymus su gyvūnais.

Pati grupė „League Against Cruel Sports“, siekianti uždrausti lapių ir kitų rūšių rekreacinę medžioklę Britanijoje, tvirtina, kad vyras buvo atleistas už rimtus nusižengimus.

Ketvirtadienį ir penktadienį rytiniame Anglijos Noridžo mieste išnagrinėjus bylą bus nutarta, ar vadinamasis etinis veganizmas yra „filosofinis arba religinis įsitikinimas“.

Etiniai veganai ne tik valgo veganišką maistą, bet ir nenaudoja savo kasdieniame gyvenime gyvūninės kilmės produktų, tokių kaip vilna ir oda.

Jie taip pat stengiasi nenaudoti kosmetikos gaminių, kurie bandomi su gyvūnais.

„Išnagrinėjus šią bylą, jei tik ji bus laimėta, bus nutarta, kad toks įsitikinimas suteikia etiniams veganams teisę būti apsaugotiems nuo diskriminacijos“, – rašoma J. Casamitjanos advokato Peterio Daly (Piterio Deilio) pareiškime.

Remiantis 2010 metų JK Lygybės įstatymu, „filosofinis įsitikinimas“ turi būti tikras, „o ne nuomonė ar požiūris, pagrįstas tam tikru metu turima informacija“.

„League Against Cruel Sports“ teigia neprieštaraujanti, kad etinis veganizmas būtų saugomas įstatymų tvarka.

Vėliau teismas atskirai nagrinės J. Casamitjanos atleidimo aplinkybes.

„Kadangi tai yra procesas, kuriuo siekiama nuspręsti, ar veganizmas turėtų turėti saugomą statusą, o „League [Against Cruel Sports]“ to neginčija, mums nederėtų plačiau to komentuoti“, – nurodė viena organizacijos atstovė.