Brazilijos prezidentas toliau remia D. Trumpą

„Kokia problema iš tikrųjų sukėlė šitą visą krizę? Nepakankamas pasitikėjimas rinkimais“, - sakė J. Bolsonaras ketvirtadienį savo šalininkams prie prezidento rūmų Brazilijoje. Be to, jis įspėjo, kad panašus chaosas gali grėsti ir per prezidento rinkimus Brazilijoje kitais metais.

J. Bolsonaras yra ištikimas D. Trumpo šalininkas. Jis remia ir visiškai nepagrįstus JAV prezidento teiginius apie sukčiavimą per rinkimus JAV. Balsavimas paštu dėl pandemijos buvo išplėstas, sakė J. Bolsonaras ketvirtadienį. „Buvo žmonų, kurie balsavo tris, keturis kartus. Balsavo numirėliai. Buvo anarchija. Niekas negali to nuneigti“, - tęsė jis.

J. Bolsonaras, be to, pareiškė, kad per rinkimus Brazilijoje 2022 metais galimos panašios scenos kaip Vašingtone. Dėl elektroninės balsavimo sistemos ir Brazilijoje „sukčiaujama“, sakė jis. Jei šalis negrįš prie tradicinio popierinio balsavimo, jos lauks „dar didesnės problemos nei Jungtinėse Valstijose“.

Trečiadienį tūkstančiai D. Trumpo rėmėjų jėga įsiveržė į Kapitolijų Vašingtone ir pertraukė Senato ir Atstovų Rūmų posėdį, kuriame turėjo būti galutinai patvirtinta D. Trumpo įpėdinio Joe Bideno pergalė rinkimuose. Per riaušes žuvo keturi žmonės.