Benjaminas Netanyahu sako su Donaldu Trumpu siekiantis bendro tikslo – nuginkluoti „Hezbollah“

„Hezbollah“ yra „Irano įgaliotinė, kuri visus Libano piliečius laiko ginklo taikiklyje ir naudoja Libaną kaip placdarmą leisti teroristines raketas į mūsų miestus, leisti žudikiškus dronus prieš mūsų civilius“, sakė B. Netanyahu interviu JAV televizijos kanalui CNBC.
„Taigi, jei norime išgelbėti Libaną, jei norime pasiekti Libano ir Izraelio taiką, kaip to noriu aš, turime nuginkluoti „Hezbollah“ ir turime demilitarizuoti Libaną. Ir žinau, kad tai bendras mano ir (JAV) prezidento tikslas, ir būtent tai turime padaryti“, – pridūrė jis.
Tuo metu D. Trumpas kiek anksčiau patvirtino įvykus įtemptą pokalbį su Izraelio ministru pirmininku, kurio metu JAV prezidentas, kaip pranešama, išplūdo savo artimą sąjungininką necenzūriniais žodžiais.
Trečiadienį leidinyje „New York Post“ paskelbtame interviu D. Trumpo buvo paklausta apie pirmadienį vykusį jo pokalbį telefonu su B. Netanyahu.
„Jūs sakėte: „Ar tu (keiksmažodis) beprotis? Ką tu, (keiksmažodis), darai? Aš padėjau tau išvengti kalėjimo.“ Ar tai tiesa? Ar jūs su juo kalbėjote tokiais žodžiais?“ – paklausė žurnalistas.
„Taip, – atsakė D. Trumpas. – Buvau šiek tiek susijaudinęs dėl jo nuolatinės kovos su Libanu. Aš pasakiau: „Bibi (B. Netanyahu), mes turim tai sustabdyti“.“
D. Trumpas toliau teigė, kad palaiko „labai gerus santykius“ su B. Netanyahu. „Mes puikiai dirbame kartu (...). Man labai patinka Bibi“, – sakė jis.
D. Trumpas pratrūko necenzūrine tirada dėl Izraelio grasinimų bombarduoti Libano sostinę Beirutą, baimindamasis, kad tai pakenks deryboms su Teheranu dėl karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo, pranešė naujienų portalas „Axios“ ir televizija „ABC News“.
Šis pokalbis išryškino netvirtus ryšius tarp dviejų dešiniojo sparno sąjungininkų, kurie pradėjo karą vasario pabaigoje surengę išpuolį prieš Iraną. Vėliau karas išsiplėtė, kai Izraelis smogė Libanui.
Izraelio žiniasklaida atmetė minėtus pranešimus apie pokalbį.
Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas nukreipė naujienų agentūrą AFP į pirmadienį socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbtus D. Trumpo įrašus, kuriuose jis padėkojo B. Netanyahu už, jo teigimu, susitarimą atitraukti karius iš Beiruto.
Pranešama, kad Iranas sustabdė taikos derybas dėl Izraelio atakų prieš Libaną.
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