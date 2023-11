Barselonoje susitinka ES valstybių narių, Vidurinių Rytų ir Šiaurės Afrikos delegacijos

Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos rengiamame susitikime dalyvauja 42 delegacijos, daugeliui jų atstovauja užsienio reikalų ministrai.

Šiam susitikimui pirmininkauja ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis (Žozepas Borelis) ir Jordanijos užsienio reikalų ministras Aymanas Safadi (Aimanas Safadis).

Tačiau Izraelis nedalyvauja šioje diskusijoje, pastaraisiais metais tapusioje ES ir arabų valstybių bendradarbiavimo forumu.

Pirmadienį planuojama aptarti šios sąjungos vaidmenį praėjus 15 metų nuo jos įkūrimo. Po to, kai spalio 7 dieną palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ užpuolė Izraelį ir vėliau prasidėjo karas Gazos Ruože, Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga įgavo naują reikšmę.

J. Borrellis apgailestavo, kad Izraelis nedalyvauja susitikime. Jis taip pat dar kartą pasmerkė „Hamas“ išpuolį ir paragino Izraelį galutinai nutraukti karą palestiniečių anklave, kur, pasak J. Borrellio, žuvo daugiau kaip 5 tūkst. vaikų.

Mano draugai, Europa turi atlikti labai svarbų vaidmenį. Dviejų valstybių sprendimas negali likti tik kalbų objektu.

ES užsienio politikos vadovas paragino pratęsti Izraelio ir „Hamas“ paliaubas Gazos Ruože.

„Pertrauka turėtų būti pratęsta, kad ji būtų tvari ir ilgalaikė, kartu siekiant politinio sprendimo“, – sakė jis pirmadienį.

„Vienas siaubas negali pateisinti kito siaubo“, – nurodė J. Borrellis.

„Taika tarp Izraelio ir Palestinos tapo strateginiu imperatyvu visai Europos ir Viduržemio jūros regiono bendruomenei ir už jos ribų“, – pridūrė ES užsienio politikos vadovas.

Susitikimo išvakarėse A. Safadi naujienų agentūrai „The Associated Press“ teigė, kad šios derybos padės sumažinti atotrūkį tarp arabų ir Europos šalių. Be to, jis paragino susitikime dalyvavusius pareigūnus paremti dviejų valstybių sprendimą, kuriuo būtų pripažinta Palestina.

„Mano draugai, Europa turi atlikti labai svarbų vaidmenį, – teigė A. Safadi. – Dviejų valstybių sprendimas negali likti tik kalbų objektu.“

Į susitikimą taip pat buvo pakviestas Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras princas Faisalas bin Farhanas al Saudas.

Nedidelė palestiniečius remianti grupė prieš susitikimą susirinko prie pastato, kuriame vyko susitikimas.

Pirmadienį prasidėjo paskutinė Izraelio ir „Hamas“ paliaubų diena. Sekmadienį, trečiąją ugnies nutraukimo dieną, taip pat buvo paleisti įkaitai ir palestiniečių kaliniai.

Tačiau neaišku, kas nutiks po to, kai antradienį baigsis keturias dienas trukusios paliaubos.

Ispanija yra viena iš ES šalių, kuri paragino Izraelį nutraukti karo veiksmus Gazos Ruože ir kartu pasmerkė „Hamas“ išpuolį.

Praėjusią savaitę Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) sakė, kad atėjo laikas tarptautinei bendruomenei ir ES pripažinti Palestinos valstybę, kai kartu su savo kolega iš Belgijos lankėsi Izraelyje, palestiniečių teritorijose ir Egipte. Dėl šio vizito vėliau Izraelis iškvietė Belgijos ir Ispanijos ambasadorius.