 Baltarusija pagal Lukašenkos ir Trumpo susitarimą suteikė malonę 31 ukrainiečiui

2025-11-22 12:25
BNS inf.

Baltarusija pagal autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos ir JAV lyderio Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) susitarimą suteikė malonę 31 Ukrainos piliečiui, šeštadienį pranešė valstybinė televizija.

Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka / Scanpix nuotr.

„Prezidentas suteikė malonę 31 Ukrainos piliečiui, įvykdžiusiam kriminalinius nusikaltimus mūsų šalies teritorijoje“, – televizijai sakė A. Lukašenkos atstovė Natalija Eismont.

„Šiuo metu, kaip tik šią akimirką, jie perduodami Ukrainai“, – pridūrė ji.

D. Trumpas spaudė Baltarusiją paleisti politinius kalinius. Mainais Vašingtonas iš dalies panaikino sankcijas Baltarusijos nacionaliniam vežėjui „Belavia“, leisdamas jam pirkti atsargines dalis savo lėktuvams, įskaitant „Boeing“.

Malonė, kurios prašė Ukraina, yra D. Trumpo ir A. Lukašenkos pasiektų susitarimų rezultatas, sakė N. Eismont ir pridūrė, kad šiuo žingsniu siekta „sukurti sąlygas ginkluoto konflikto kaimyninėje valstybėje (Ukrainoje) išsprendimui“.

Paleistų ukrainiečių pavardės neskelbiamos, taip pat neaišku, kokie kaltinimai jiems buvo pateikti.

Anksčiau Baltarusijos prezidentas, valdantis nuo 1994 metų, paleido dešimtis politinių kalinių, bet teisių gynimo grupės sako, kad šalies kalėjimuose dar laikoma daugiau kaip tūkstantis tokių žmonių.

Šiame straipsnyje:
Baltarusija
Aliaksandras Lukašenka
Donaldas Trumpas
ukrainiečiai

