B. Johnsonas: nenoriu naujų rinkimų

„Aš nenoriu naujų rinkimų. Niekas nenori naujų rinkimų“, - sakė jis pirmadienio vakarą prie savo rezidencijos Dauning Stryte.

Yra pažangos „Brexito“ klausimu, teigė B. Johnsonas. Šansai, kad bus pasiektas susitarimas, esą didėja. Jis esąs įsitikinęs, kad ES viršūnių susitikime spalį susitarimas bus.

Premjeras pabrėžė netikįs, kad parlamentas balsuotų dėl dar vieno „Brexito“ atidėjimo.

Anot N. Johnsono, yra trys priežastys, kodėl susitarimas su ES tapo labiau įmanomas. ES, anot jo, mato, kad Didžioji Britanija nori susitarimo. Be to, ES mato, kad Didžioji Britanija turi „Brexito“ viziją. Ir trečia: ES žino, kad Jungtinė Karalystė ruošiasi „Brexitui“ ir be sutarties.