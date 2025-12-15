Azerbaidžano prezidentas pasiūlė amnestiją tūkstančiams kalinių

I. Alijevas Azerbaidžano parlamentui pateikė amnestijos įstatymo projektą, apibūdindamas šią iniciatyvą kaip „humanizmo ir malonės“ gestą po to, kai 2023 m. iš Armėnijos pajėgų buvo atkovotas atsiskyręs Kalnų Karabacho regionas, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Azertag“.
Pasak pranešimo, pagal šį pasiūlymą būtų paleisti 5 000 kalinių, o maždaug 15-ai tūkstančių bausmės ar nuobaudos būtų sumažintos arba panaikintos.
Neaišku, ar šis planas apims ir politinius kalinius, kurių skaičius, Europos Parlamento duomenimis, pastaraisiais metais išaugo iki beveik 400.
Griežtai kontroliuojama naftos turtinga buvusi sovietinė respublika jau seniai sulaukia kritikos iš žmogaus teisių organizacijų dėl politinių oponentų slopinimo ir nepriklausomos žiniasklaidos ribojimo.
Rugpjūtį Armėnija ir jos ilgametis priešas Azerbaidžanas po dešimtmečius trukusių teritorinių konfliktų įsipareigojo siekti taikos pagal susitarimą, kuriam tarpininkavo Baltieji rūmai.
I. Alijevas valdo šalį nuo 2003 m., perėmęs valdžią iš savo tėvo, buvusio komunistų partijos lyderio ir KGB generolo Heidaro Alijevo.
