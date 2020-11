Austrija svarsto, kaip Vienos teroristas apmulkino jos teisingumo sistemą

Austrijoje trečiadienį kilo vis daugiau klausimų, kaip teistas džihadistų judėjimui „Islamo valstybė“ (IS) prijaučiantis asmuo sugebėjo surengti aukų pareikalavusias šaudynes pačiame sostinės centre.

14 asmenų po pirmadienio vakarą surengtų šaudynių sulaikę tyrėjai mėgina surinkti daugiau informacijos apie šaulio artimuosius. Ta ataka tapo pirmąja Austrijoje per kelis dešimtmečius, taip pat pirmąja, dėl kurios kaltinamas džihadistas.

Užpuolikas, identifikuotas kaip 20 metų Austrijos ir Šiaurės Makedonijos pilietis Kujtimas Fejzulai, pernai balandį buvo nuteistas kalėti už tai, kad mėgino nuvykti į Siriją ir įstoti į IS gretas.

Tačiau gruodį jis buvo lygtinai paleistas, neatlikęs visos savo metų ir 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmės. Tuomet juo buvo patikėta rūpintis organizacijoms, kurios specializuojasi deradikalizavimo srityje.

Atsakomybę už daugelį atakų Europoje prisiėmęs džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ antradienį pareiškė, kad šaudynes, per kurias žuvo keturi žmonės ir dar keli nukentėjo, įvykdė „kalifato karys“.

Ginkluotas užpuolikas ėmė šaudyti istoriniame miesto centre likus kelioms valandoms iki karantino įsigaliojimo Austrijoje, kuomet žmonės lankėsi baruose ir restoranuose, besimėgaudami paskutiniu sąlyginės laisvės vakaru.

Gyvenimas Vienos gatvėse trečiadienį pradėjo grįžti į normalias vėžes, neskaitant su koronaviruso plitimo prevencija susijusių suvaržymų. Tačiau daugelis mokyklų ir parduotuvių po atakos lieka uždarytos.

Austrijos kancleris Sebastianas Kurzas sprendimą paleisti K. Fejzulai, kurį policija nukovė pirmadienio vakarą, pavadino „tikrai neteisingu“.

„Jeigu jis nebūtų buvęs paleistas, teroro išpuolio nebūtų įmanoma surengti“, – antradienį visuomeniniam transliuotojui ORF sakė S. Kurzas.

Aukščiausio rango Austrijos viešojo saugumo pareigūnas Franzas Rufas pareiškė vietos žiniasklaidai, jog per vėliausią valstybės finansuojamos deradikalizavimo programos sesiją spalio pabaigoje K. Fejzulai pasmerkė Prancūzijoje neseniai įvykdytas džihadistų atakas.

Austrų vidaus reikalų ministras Karlas Nehammeris antradienį pripažino, kad užpuolikas sugebėjo „apmulkinti“ deradikalizavimo programas, kad išeitų į laisvę pirma laiko.

Anot K. Nehammerio, šis atvejis pademonstravo, kad sistemoje yra „įtrūkis“, o per K. Fejzulai namuose atliktas kratas buvo aptikta daug jo radikalių pažiūrų įrodymų.

Ministras atkreipė dėmesį į feisbuke paskelbtą nuotrauką, kurioje matyti su savo automatu „Kalašnikov“ ir vėliau per ataką panaudota mačete pozuojantis K. Fejzulai. Prie to įrašo pridėti tam tikri IS šūkiai.

Austrų vidaus žvalgybos tarnyba buvo sulaukusi įspėjimų iš kaimyninės Slovakijos, kad džihadistų judėjimui „Islamo valstybė“ prijautęs vyras, surengęs kruviną išpuolį Vienoje, norėjo įsigyti amunicijos, trečiadienį pranešė Austrijos vidaus reikalų ministras.

„Per kelias pastarąsias valandas paaiškėjo informacija, kad kažkiek laiko prieš teroro ataką Slovakijos žvalgyba informavo [Austrijos vidaus žvalgybos tarnybą] BVT apie užpuoliką. Informacija buvo tokia, kad jis norėjo gauti amunicijos“, – per spaudos konferenciją sakė ministras Karlas Nehammeris.

„Niekas nebūtų nė pagalvojęs, kad jis sugebėtų padaryti kažką panašaus“, – trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė pernai K. Fejzulai atstovavęs advokatas Nikolausas Rastas.

Teisininkas taip pat užsiminė apie jo buvusio kliento lankytų deradikalizavimo programų galimus trūkumus.

„Nenorėčiau kaltinti kažko konkretaus, bet, jeigu jie yra ekspertai, kodėl jie nieko nepastebėjo?“ – klausė N. Rastas.

„Jie tikriausiai daugiau nei kiti su juo kontaktavo ir paskutiniai su juo matėsi“, – pridūrė advokatas.

Policija dabar vadovaujasi prielaida, kad K. Fejzulai buvo vienintelis šaulys. Valdžios institucijos iš pradžių nuogąstavo, jog laisvėje gali būti daugiau užpuolikų.

Pareigūnai po išpuolio surengė 18 reidų ir sulaikė 14 asmenų, o F. Rufas nurodė, kad kai kurie iš policijos šiuo metu apklausiamų žmonių galėtų būti užpuoliko bendrininkai.

Tyrimas vykdomas keliose šalyse: Šveicarijoje sulaikyti du asmenys, o Šiaurės Makedonija, iš kur kilęs K. Fejzulai, bendradarbiauja su Austrijos pareigūnais.

S. Kurzas antradienį paragino Europos Sąjungą reaguoti į „politinį islamą“, teigdamas, kad ši ideologija yra „kelia pavojų“ europietiškoms vertybėms ir laisvėms.

Jo biuras trečiadienį pranešė, kad kancleris susisiekė su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir aptarė bendras kovos su terorizmu iniciatyvas.

Prancūzijoje neseniai pakartotinai paskelbus pranašo Mohammedo karikatūras visame pasaulyje paaštrėjo įtampa, o tam tikrose musulmoniškose šalyse kilo protestų ir nuskambėjo kelių teroristinių grupuočių raginimų atkeršyti.

Pačioje Prancūzijoje neseniai buvo surengti keli išpuoliai: Nicos mieste per ataką peiliu žuvo keletas bažnyčios lankytojų, o netoli Paryžiaus buvo nupjauta galva vienam mokytojui.