Aukso kaina pasiekė naują rekordą

Ankstesnis aukso kainos rekordas buvo pagerintas balandį – tada tauriojo metalo kaina siekė 3 500,10 dolerio.
Auksas šiais metais yra viena paklausiausių investicijų. Nuo 2024 m. pabaigos jo kaina išaugo maždaug trečdaliu. Palyginimui: bitkoinas per tą patį laikotarpį pabrango tik beveik 8 proc., o DAX indeksas – maždaug penktadaliu.
Ekspertai aukso kainos kilimą pastaruoju metu pirmiausiai siejo su lūkesčiais, kad JAV bus sumažintos pagrindinės palūkanų normos. Be to, daugelis investuotojų auksą laiko palyginti saugiu prieglobsčiu politiniu požiūriu nestabiliais laikais.
