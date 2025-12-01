Aukcione bus parduodamas Karolio III ir princesės Dianos vestuvėms sukurtas šampano butelis

Šie šampano buteliai buvo sukurti 1981 metais, artėjant karališkosioms vestuvėms, kurias tuo metu per televiziją stebėjo milijonai žmonių visame pasaulyje.
„Buvo pagaminta tik 12 magnum (1,5 litro) butelių, ir šis yra vienas iš jų“, – naujienų agentūrai AFP nurodė aukcionų namų „Bruun Rasmussen“ vyno ekspertas Thomas Rosendahlas Andersenas.
„Bruun Rasmussen“ nurodė, kad 1961 metų šampanas „Dom Perignon Vintage“ gruodžio 11-osios aukcione Kopenhagos priemiestyje gali būti parduotas už 500–600 tūkst. Danijos kronų (66,9– 80,3 tūkst. eurų).
T. R. Andersenas nurodė, kad šis šampano butelis patiks tiek vyno entuziastams, tiek tiems, kurie kolekcionuoja įvairiausius daiktus, susijusius su karališkąja šeima.
„Jį galite gerti. Kiekvienas vyno butelis, kurį parduodame aukcione, yra ištirtas ir patikrintas, – sakė vyno ekspertas. – Tikrindami tokius dalykus, mes tikriname daugybę dalykų, taip pat apšviečiame butelį tam, kad įsitikintume, jog jo turinys, pats vynas, yra labai gražios ir aiškios spalvos, o ne rudas ir drumzlinas.“
Dabartinis šio šampano butelio savininkas, nenorėjęs atskleisti savo tapatybės, jį įsigijo iš prekiautojo Londone.
Tačiau tokie specialiai vestuvėms sukurti šampano buteliai ne visada sulaukia populiarumo ar net pirkėjų aukcionuose. Prieš daugiau nei du dešimtmečius panašus butelis pirkėjo nerado. Po ketverių metų jis buvo parduotas už 12 tūkst. JAV dolerių (10,3 tūkst. eurų).
