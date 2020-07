Augant infekcijų skaičiui, Bulgarija grąžina ribojimus

Šios įstaigos galės veikti tik lauke, o svečių jose turės būti tik 50 proc. Premjeras Boiko Borissowas patikino, kad valstybės parama dėl pandemijos barams ir restoranams bus teikiama toliau.

Futbolo rungtynės ir kiti turnyrai toliau turės vykti be žiūrovų. Pastarąjį kartą futbolo aistruoliai Sofijos stadione per Bulgarijos taurės rungtynes grubiai pažeidinėjo koronaviruso taisykles. Be to, nuo šiol asmeninėse šventėse, pavyzdžiui, vestuvėse galės linksmintis ne daugiau kaip 30 žmonių, bus privalu laikytis distancijos taisyklių.

Sveikatos ministras jau atšauktų ribojimų grąžinimą argumentavo didėjančiais skaičiais ir prasta gyventojų disciplina. Ketvirtadienį pranešta apie 240 naujų atvejų – viršyta kritine vadinama 200 atvejų per dieną riba. „Savidisciplina nėra stipriausia mūsų savybė“, - kalbėjo premjeras B. Borissowas.

Registruotų infekcijų skaičius 7 mln. gyventojų turinčioje Bulgarijoje ketvirtadienį perkopė 6 300. Prieš mėnesį jis dar buvo 2 700. Iki šiol 259 žmonės mirė.

Birželio 22-ąją Bulgarijoje grąžintas privalomas kaukių dėvėjimas uždarose viešose patalpose.