Ar „SpaceX“ debiutas biržoje pavers Eloną Muską trilijonieriumi?

Antradienį žurnalas „Forbes“ įvertino E. Musko turtą beveik 835 mlrd. JAV dolerių, palyginti su 342 mlrd. JAV dolerių, nurodytais 2025 metų kovą paskelbtame metiniame turtingiausių žmonių sąraše. Jis gerokai lenkia „Google“ įkūrėją Larry Page'ą, kuris užima antrąją vietą su 298 mlrd. JAV dolerių.
„SpaceX“ debiutas rinkoje, numatytas apie birželio 12 d., „beveik garantuos, kad jo turto vertė viršys 1 trln. dolerių“, – balandžio pradžioje teigė „Forbes“, kai bendrovė pirmą kartą pateikė paraišką įtraukti savo akcijas į „Nasdaq“ biržos sąrašą.
Prognozuojama, kad 2002 metais įkurtos bendrovės vertė svyruos nuo 1,7 trln. iki 2 trln. dolerių, palyginti su kovą prognozuotais daugiausia 1,5 trln. JAV dolerių.
Antradienį neįtrauktų į biržos sąrašus akcijų prekybos platformos įvertino bendrovę maždaug 1,5 trln. JAV dolerių, o viena akcija „Forge Global“ kainavo apie 129 JAV dolerius (palyginti su 53 JAV doleriais gruodžio viduryje) ir 118 JAV dolerių „Nasdaq Private Market“.
Remiantis JAV vertybinių popierių ir biržų komisijai pateiktais dokumentais, 54-metis E. Muskas šiuo metu valdo 12 proc. „SpaceX“ paprastųjų akcijų ir apie 94 proc. B klasės akcijų (kiekviena iš jų suteikia 10 balsų).
Remiantis AFP skaičiavimais, po to, kai bendrovė taps biržoje kotiruojama akcine bendrove, E. Muskas turės apie 42 proc. „SpaceX“ kapitalo ir 79 proc. visų balsavimo teisių. Atsižvelgiant į naujausius vertinimo skaičiavimus, tai atitiktų 735-840 mlrd. JAV dolerių.
„Dabartinės tendencijos rodo neįtikėtiną ir nuolatinę turto centralizaciją bei koncentraciją“ maždaug 3000 milijardierių rankose, AFP sakė Kalifornijos universiteto Santa Barbaroje sociologijos profesorius Williamas Robinsonas. – Tų milijardierių viršūnėje koncentracija sparčiai didėja.“
„Technologijų oligarchija“
W. Robinsonas pažymėjo, kad tuo pačiu metu penki milijardai žmonių Žemėje gyvena žemiau skurdo ribos, o tai sukuria „ekstremalią nelygybę“, kuri gali sukelti pilietinius karus ir kitas krizes.
Jis teigia, kad „naujoji milijardierių klasė“ – tiksliau, „technologijų oligarchija“ – turi struktūrinę galią valstybių, ekonomikų ir visuomenės atžvilgiu, kuri primena nacizmo ir fašizmo kilimą prieš 100 metų.
Vasario mėnesį „SpaceX“ perėmė E. Musko dirbtinio intelekto įmonę „xAI“, kuri pati prieš metus įsigijo socialinį tinklą „X“ (buvusį „Twitter“). E. Muskas taip pat valdo apie 12 proc. elektromobilių gamybos bendrovės „Tesla“ akcijų. Bendrovės rinkos vertė šiuo metu siekia apie 1,58 trln. JAV dolerių.
Vasario viduryje E. Muskas teigė, kad jo turto vertė beveik visiškai susieta su „Tesla“ ir „SpaceX“ akcijomis, o grynieji pinigai sudaro mažiau nei 0,1 proc. jo turto.
Analitikai prognozuoja, kad 2027 metais įvyks „SpaceX“ ir „Tesla“ susijungimas, o pastaroji vis labiau orientuojasi į robotiką, energetiką ir autonominį transportą. Abi bendrovės jau bendrai plėtoja kai kuriuos projektus, pavyzdžiui, milžinišką puslaidininkių gamyklą „Terafab“.
„Mes ir toliau manome, kad „SpaceX“ ir „Tesla“ galiausiai susijungs į vieną bendrovę 2027 metais, nes jau yra padėtas pagrindas, kad abi įmonės taptų viena organizacija“, – teigė „Wedbush Securities“ analitikai, pažymėdami, kad „Tesla“ yra nedidelė „SpaceX“ akcininkė per savo investiciją į „xAI“.
E. Muskas taip pat turi akcijų tunelių statybos paslaugas teikiančioje „The Boring Company“ ir implantuojamas smegenų ir kompiuterio sąsajas kuriančioje „Neuralink“.
W. Robinsonas teigė, kad jei E. Muskas taptų pirmuoju pasaulyje trilijonieriumi, kai kuriems žmonėms jis galėtų įgauti „dievo aurą“, tačiau dėl to jam pačiam gali išsivystyti dievo kompleksas.
Jo turto vertė galėtų išaugti dar labiau, jei jis atitiktų „Tesla“ valdybos 2025 metais parengto atlyginimo plano kriterijus. Jei jis atitiks daugybę finansinių ir veiklos rodiklių, per 10 metų jis galėtų uždirbti dar maždaug 1 trln. JAV dolerių.
Bendrovėje „SpaceX“ jis gali uždirbti daugiau nei 130 milijardų dolerių pagal du atlyginimo planus, tačiau viena iš sąlygų yra nuolatinės bent milijono žmonių kolonijos įkūrimas Marse.
(be temos)
(be temos)