AP vyriausioji redaktorė susirūpinusi dėl spaudos laisvės mažėjimo JAV

„Aš visada žiūriu į 100 šalių, kuriose veikia AP. Mes dirbame daugelyje šalių, kur spaudos laisvė nėra garantuota. Jos negarantuoja valdžia, kuri žiniasklaidą aktyviai stebi ir daro jai spaudimą. Turime būti sąžiningi ir pripažinti, kad panašias taktikas matėme ir Jungtinėse Valstijose. Tai kelia susirūpinimą“, – sakė J. Pace.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas nuo savo antrosios kadencijos pradžios iškėlė kelių milijardų dolerių vertės ieškinių kelioms didžiosioms žiniasklaidos priemonėms, tarp jų „The New York Times“ ir „The Wall Street Journal“.
Baltieji rūmai apribojo vienos didžiausių pasaulio naujienų agentūrų „The Associated Press“ prieigą, nes agentūra toliau naudojo terminą „Meksikos įlanka“ vandens telkiniui, kurį D. Trumpas savo nuožiūra pakrikštijo „Amerikos įlanka“.
AP iškėlė ieškinį dėl jos darbui taikomų apribojimų. Palankaus sprendimo pirmame posėdyje sulaukusi naujienų agentūra šiuo metu laukia sprendimo apeliacinėje procedūroje.
Berlyne apsilankiusi AP vyriausioji redaktorė naujienų agentūrai „dpa“ sakė, kad, atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo nuosprendį, AP arba JAV prezidento administracija galėtų perduoti bylą aukštesnės instancijos teismui.
„Manome, kad tai yra principas, dėl kurio verta kovoti teismuose“, – pridūrė ji, pažymėdama, kad byla gali pasiekti ir Aukščiausiąjį Teismą.
Jos teigimu, AP tekstų autorių patikimas į Baltuosius rūmus toliau ribojamas, bet jos fotografai vis dar priklauso žurnalistų grupei, kuri beveik visada lydi prezidentą oficialių pareigų vykdymo metu.
Kalba apie iššūkius stengiantis pateikti visuomenei tikslią informaciją
J. Pace sakė, kad ją glumina D. Trumpo žiniasklaidos vadinimas „liaudies priešu“ ir šios idėjos įsitvirtinimas visuomenėje.
„Aš atėjau į šį verslą, nes esu įsitikinusi, kad visuomenė turi teisę gauti tikslią informaciją. Todėl, kai kas nors sako: „Jūs esate tautos priešas“, tai apverčia aukštyn kojom viską, kuo aš tikiu“, – sakė ji.
AP vyriausioji redaktorė taip pat išreiškė susirūpinimą dėl to, kaip socialinių tinklų algoritmai mažina naujienoms teikiamą svarbą.
„Mes galime kurti, tiek faktais grįstų, tikslių ir skaidrių žurnalistinių straipsnių, kiek tik norime. Tačiau jei informacijos pateikimo žmonėms mechanizmai jiems neteikia pirmenybės, tuomet susiduriame su daug iššūkių“, – sakė J. Pace.
„Vienintelis dalykas, kuris man teikia optimizmo, yra tai, kad žmonės vartoja informaciją, tiesa? Tiesiog turime užtikrinti, kad turinys būtų pateikiamas taip, kaip jie nori jį vartoti“, – pažymėjo AP vyriausioji redaktorė.
