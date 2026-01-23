 Žiniasklaida: Grenlandijoje dislokuoti Danijos kariai – kovinės parengties

Žiniasklaida: Grenlandijoje dislokuoti Danijos kariai – kovinės parengties

2026-01-23 19:37
BNS inf.

Danijos visuomeninis transliuotojas DR penktadienį pranešė, kad Kopenhagos į Grenlandiją pasiųstiems kariams įsakyta būti kovinės parengties, apsidraudžiant tam atvejui, jei Jungtinės Valstijos užpultų autonominę Danijos teritoriją.

Žiniasklaida: Grenlandijoje dislokuoti Danijos kariai – kovinės parengties
Žiniasklaida: Grenlandijoje dislokuoti Danijos kariai – kovinės parengties / AP nuotr.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) trečiadienį po susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute) atsisakė grasinimų jėga užimti Grenlandiją ir tvirtino suderinęs „būsimo susitarimo pagrindus“ dėl šios Arkties salos.

Iki tol D. Trumpas neatmetė karinės jėgos panaudojimo tikimybės, tvirtindamas, kad Grenlandija jam reikalinga JAV nacionaliniam saugumui užtikrinti.

DR pranešė, kad praėjusią savaitę Danijos kariuomenė nurodė, kad Grenlandijoje esantys kariai turėtų turėti kovinius šaudmenis.

Kariuomenė taip pat numatė daugiapakopę operaciją, apimančią galimybę vėliau prireikus nusiųsti papildomų pajėgų ir išteklių.

Pasak DR, tuomet civiliniai ir kariniai orlaiviai pradėjo gabenti karius ir įrangą į Grenlandiją.

Šis dislokavimas oficialiai buvo Danijos vadovaujamų karinių pratybų „Arctic Endurance“ dalis. Pratybos, kaip teigė Kopenhaga, tęsis „didžiąją metų dalį“.

Praėjus kelioms dienoms po to, kai D. Trumpas paskelbė, kad Jungtinės Valstijos „vienaip ar kitaip“ gaus Grenlandiją, aštuonios Europos valstybės į Grenlandiją pasiuntė kelias dešimtis karių. Oficiali jų dislokavimo priežastis – pasiruošimas pratyboms.

Kai kurie iš jų, įskaitant maždaug 15 vokiečių grupę ir kai kuriuos švedus, jau išvyko, o kiti dar tik atvyksta.

DR taip pat pranešė apie platų politinį tiek Danijos vyriausybės, tiek opozicijos palaikymą nuostatai kovoti JAV invazijos į Grenlandiją atveju.

Danijos gynybos ministras Troelsas Lundas Poulsenas (Troelsas Lundas Pulsenas) penktadienį žurnalistams šio pranešimo nekomentavo.

Šiame straipsnyje:
Danija
Grenlandija
JAV
Donaldas Trumpas
Kopenhaga
Danijos kariuomenė
kovinė parengtis
Karinės pratybos
Arctic Endurance
NATO
Markas Rutte

