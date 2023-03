Analitikai: Rusijos šaukimas į kariuomenę gali trukdyti stiprinti pajėgas Ukrainoje

V. Putino dekrete numatyta, kad pavasarį į kariuomenę bus pašaukta 147 tūkst. 18-27 metų amžiaus žmonių.

Vašingtone įsikūręs analitinis centras „Institute for the Study of War“ (ISW) mano, kad dėl šio šaukimo Rusijai gali būti sunkiau papildomai surinkti mobilizuotųjų karui prieš Ukrainą.

Šauktiniai tikriausiai nebūtų siunčiami į Ukrainą, bet juos reikia kažkur apmokyti, o Rusijos mokomieji pajėgumai riboti. Dėl to, kad šie pajėgumai bus skirti naujokams, šiemet nekariausiantiems Ukrainoje, Kremlius netenka galimybės parengti kariausiančius rezervininkus ir savanorius, nurodo ISW.

Praėjusių metų rugsėjo 21 dieną V. Putinas paskelbė dalinę mobilizaciją visoje šalyje, kad paremtų Maskvos pajėgas Ukrainoje. Oficialiai mobilizacija yra pasibaigusi.

Agentūra „RIA Novosti“, remdamasi Rusijos gynybos ministerijos komentaru, nurodė, kad ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas esą neplanuoja pradėti antros mobilizacijos bangos.

Gynybos ministerija pareiškė, kad dalinės mobilizacijos metu pašauktų karių ir savanorių šiuo metu pakanka kovai Ukrainos fronte.

Analitikai taip pat mano, kad Rusija gali bandyti privesti arba įtikinti dalį tarnybą jau baigiančių šauktinių pasirašyti kontraktus kovoti Ukrainoje.

„Tačiau toli gražu neaišku, ar šis sumanymas gali būti sėkmingas“, – nurodė ISW.

Sausį Ukraina perspėjo, kad Rusijoje galima antroji mobilizacijos banga.