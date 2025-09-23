Amerikietei, apkaltinusiai Joe Bideną lytiniu priekabiavimu, suteikta Rusijos pilietybė

Oficialioje teisinės informacijos svetainėje paskelbtame dokumente teigiama, kad „McCabe Alexandra Tara, gimusi 1964-ųjų vasario 26-ąją“, dabar yra Rusijos pilietė.
Anot JAV žiniasklaidos, T. Reade 1998-aisiais pakeitė savo vardą į Alexandra McCabe, kad apsisaugotų nuo buvusio vyro, kurį apkaltino smurtu artimoje aplinkoje.
2020-ųjų pradžioje T. Reade sakė, kad J. Bidenas, kuris dalyvavo prezidento rinkimuose, 1993 metais prie jos seksualiai priekabiavo JAV Kongreso koridoriuje, kai jis buvo senatorius, o ji dirbo jam.
Jos kaltinimai pasirodė kaip tik tuo metu, kai J. Bidenas stiprino savo rinkiminę kampaniją prieš tuometinį prezidento pareigas irgi ėjusį Donaldą Trumpą, kuris pats yra sulaukęs kaltinimų seksualiniu išnaudojimu ir išžaginimu.
T. Reade pasakojime yra neatitikimų, įskaitant tai, kad nebuvo rasta jokių įrašų apie skundą, kurį ji teigė pateikusi Kongresui po numanomo užpuolimo.
2023-iųjų gegužę ji interviu valstybinei žiniasklaidos priemonei „Sputnik“ paskelbė, kad ketina prašyti Rusijos paso.
Kalbėdama iš Maskvos, T. Reade sakė, kad nusprendė pasilikti Rusijoje, nes bijojo dėl savo saugumo gimtojoje šalyje.
2024-ųjų liepą ji socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad grįžta į Jungtines Valstijas, kad pateiktų skundą prieš J. Bideną dėl seksualinio priekabiavimo, keletą dienų prieš tai, kai suprastėjusios sveikatos prezidentas atsisakė savo ambicijų dėl perrinkimo.
