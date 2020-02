„Amazon“ įkūrėjas J. Bezosas žada skirti 10 mlrd. dolerių kovai su klimato kaita

Internetinės prekybos milžinės „Amazon“ įkūrėjas ir vadovas Jeffas Bezosas pažadėjo skirti 10 mlrd. dolerių ir įsteigti fondą kovai su klimato kaita. Tokio žingsnio turtingiausias pasaulio žmogus ėmėsi po to, kai „Amazon“ darbuotojai pareikalavo bendrovės imtis drastiškų veiksmų ir mažinti anglies taršą, rašo „Deutsche Welle“.

„Bezos Earth Fund“ (liet. Bezoso Žemės fondas) šią vasarą pradės skirti finansavimą mokslininkams ir aktyvistams, „Instagram“ paskyroje paskelbė turtingiausias pasaulio žmogus.

„Klimato kaita yra didžiausia grėsmė mūsų planetai. Noriu dirbti kartu su kitais ir sustiprinti žinomus būdus bei rasti naujų priemonių kovai su visa niokojančiu klimato kaitos poveikiu šioje planetoje, kuri yra visų mūsų“, – rašė J. Bezosas, kurio turtas vertinamas 130 mlrd. dolerių.

„Ši pasaulinė iniciatyva finansuos mokslininkus, aktyvistus, NVO (nevyriausybines organizacijas) – visus, kurie kuria realias galimybes padėti išsaugoti ir apginti gamtą. Galime išsaugoti Žemę. Tam prireiks kolektyvinių didelių, mažų įmonių, valstybių, pasaulinių organizacijų ir individų veiksmų“, – tvirtino J. Bezosas.

Pernai „Amazon“ paskelbė „Klimato pažadą“, kuriuo siekiama bendrovę paversti neutralią klimatui iki 2040 m. Be to, „Amazon“ siekia įgyvendinti Paryžiaus klimato kaitos susitarimo įsipareigojimus tais pačiais metais, 10 metų anksčiau nei reikalaujama. Bendrovė, be šių priemonių, žada įsigyti 100 tūkst. elektrinių kurjerių furgonų.

„Amazon“ bus itin sudėtinga sumažinti aplinkos taršą, nes bendrovė kasmet pristato žmonėms po 10 mlrd. siuntų. Prie šiltnamio dujų taršos prisideda ir „Amazon“ serverių centrai, kuriuos naudoja bendrovės debesų kompiuterijos padaliniai.