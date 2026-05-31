Aliaksandras Lukašenka grasina Armėnijai tuo, „kas nutiko Ukrainoje“

A. Lukašenkos komentarą po Eurazijos ekonominės sąjungos viršūnių susitikimo Astanoje cituoja Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „BelTA“.
„Armėnai turi būti labai atsargūs, kad, neduok Dieve, nekartotų to, kas nutiko Ukrainoje (...) Ukrainoje viskas prasidėjo būtent taip. Jūs tai prisimenate. Kad jie, armėnai, ką tik išėję iš vieno karo, dėl to neatsidurtų sunkioje padėtyje. Nereikia skubėti. Reikia tiesiog pagalvoti, reikia būti išmintingiems žmonėms“, – kalbėjo jis.
V. Putinas anksčiau šią savaitę pareiškė, kad Armėniją dėl jos eurointegracijos siekių gali ištikti „Ukrainos scenarijus“, sakydamas, kad Rusijos konfliktas su Ukraina prasidėjo dėl pastarosios siekio įstoti į Europos Sąjungą (ES).
Tradicinė Maskvos sąjungininkė Armėnija supykdė Kremlių pastaraisiais metais suartėdama su Vakarais, nes buvo nusivylusi tuo, kad Rusija, jos manymu, neapsaugojo šalies per konfliktus su Azerbaidžanu.
Ši Kaukazo šalis 2024 metais įšaldė savo narystę Rusijos vadovaujamame kariniame aljanse, Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje, o pernai priėmė įstatymą, kuriuo paskelbė ketinanti siekti narystės ES, tuo dar labiau supykdžiusi Rusiją.
Kitą sekmadienį Armėnijoje vyks rinkimai, kurie taps išbandymu premjerui Nikolui Pašinianui, siekiančiam ryšių tiek su Rusija, tiek su Vakarais.
Anksčiau šį mėnesį Armėnijoje vyko Europos viršūnių susitikimas, o ES pasidžiaugė stipria pažanga santykiuose.
Viešosios nuomonės apklausos rodo, kad dauguma armėnų pritaria integracijai ES, o parama Rusijai smarkiai sumažėjo. Tačiau daugelis skeptiški dėl prisijungimo prie Bendrijos realumo, baimindamiesi tolesnių Maskvos provokacijų.
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(be temos)
(be temos)