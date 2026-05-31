 Aliaksandras Lukašenka grasina Armėnijai tuo, „kas nutiko Ukrainoje“

Aliaksandras Lukašenka grasina Armėnijai tuo, „kas nutiko Ukrainoje“

2026-05-31 22:27
BNS inf.

Baltarusijos autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka, sekdamas savo bendražygio Rusijos vadovo Vladimiro Putino pavyzdžiu, pareiškė, kad armėnai turėtų būti „labai atsargūs“, kad nenutiktų tai, „kas nutiko Ukrainoje“.

Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka / Scanpix nuotr.

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A. Lukašenkos komentarą po Eurazijos ekonominės sąjungos viršūnių susitikimo Astanoje cituoja Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „BelTA“.

„Armėnai turi būti labai atsargūs, kad, neduok Dieve, nekartotų to, kas nutiko Ukrainoje (...) Ukrainoje viskas prasidėjo būtent taip. Jūs tai prisimenate. Kad jie, armėnai, ką tik išėję iš vieno karo, dėl to neatsidurtų sunkioje padėtyje. Nereikia skubėti. Reikia tiesiog pagalvoti, reikia būti išmintingiems žmonėms“, – kalbėjo jis.

V. Putinas anksčiau šią savaitę pareiškė, kad Armėniją dėl jos eurointegracijos siekių gali ištikti „Ukrainos scenarijus“, sakydamas, kad Rusijos konfliktas su Ukraina prasidėjo dėl pastarosios siekio įstoti į Europos Sąjungą (ES).

Tradicinė Maskvos sąjungininkė Armėnija supykdė Kremlių pastaraisiais metais suartėdama su Vakarais, nes buvo nusivylusi tuo, kad Rusija, jos manymu, neapsaugojo šalies per konfliktus su Azerbaidžanu.

Ši Kaukazo šalis 2024 metais įšaldė savo narystę Rusijos vadovaujamame kariniame aljanse, Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje, o pernai priėmė įstatymą, kuriuo paskelbė ketinanti siekti narystės ES, tuo dar labiau supykdžiusi Rusiją.

Kitą sekmadienį Armėnijoje vyks rinkimai, kurie taps išbandymu premjerui Nikolui Pašinianui, siekiančiam ryšių tiek su Rusija, tiek su Vakarais.

Anksčiau šį mėnesį Armėnijoje vyko Europos viršūnių susitikimas, o ES pasidžiaugė stipria pažanga santykiuose.

Viešosios nuomonės apklausos rodo, kad dauguma armėnų pritaria integracijai ES, o parama Rusijai smarkiai sumažėjo. Tačiau daugelis skeptiški dėl prisijungimo prie Bendrijos realumo, baimindamiesi tolesnių Maskvos provokacijų.

Šiame straipsnyje:
grasina Armėnijai
Aliaksandras Lukašenka
Armėnija
Ukraina

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Komentarai

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Panašu
Kad bulbofašistas prisibazarys
2
0
>Girdi az \\.//
>>>Pilnai pritariu kolegai,nesupranti nekišk savo kvailo trigrašio.____Lukošenka tai mąstantis valstybės vadovas,kuris nori savo ir kitoms valtybėms gero ir taikos,mums tokio Prezidento.
0
-2
Girdi, azijate
Tu Kvaiša jeigu tiki kas parašyta šiame melo straipsnyje !!! Batka Negrasino o paligino ir pasakė, kad Ukrainoje viskas prasidėjo taip pat ką dabar daro Armėniją ir perspėjo apie rizikas
3
-1
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