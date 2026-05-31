Aliaksandras Lukašenka: Baltarusija nusitaikė į vieną didelį taikinį Ukrainoje (žiniasklaida)

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
A. Lukašenkos komentarai nuskambėjo augant įtampai po bendrų Baltarusijos ir Rusijos branduolinių pratybų bei prezidento Volodymyro Zelenskio įspėjimų, kad Kyjivas ruošiasi galimam Rusijos puolimui iš šiaurės, kuriame dalyvautų ir Baltarusija.
Ukrainos bepiločių orlaivių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis šią savaitę pareiškė, kad Ukrainos pajėgos nustatė 500 potencialių taikinių Baltarusijoje, stiprėjant susirūpinimui, kad Minskas gali tiesiogiai įsitraukti į karą.
„Jie galėjo nustatyti 500 taikinių, – sakė A. Lukašenka. – Tačiau mes turime vieną didelį taikinį su tiksliomis koordinatėmis, ir jis yra labai arti Baltarusijos. Jie tai taip pat supranta.“
A. Lukašenka taip pat sumenkino prie Baltarusijos sienos dislokuotų Ukrainos karių pajėgumus, pavadindamas juos „patrankų mėsa“.
Be to, jis atmetė V. Zelenskio įspėjimus apie karinę grėsmę iš Baltarusijos.
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