Vokietijos Bundestago AfD frakcijos pirmininko pavaduotojas Markusas Frohnmaieris diskusijų metu pareiškė, kad liautis prekiauti su Rusija nėra Vokietijos nacionaliniais interesais.
Jis dar kartą sukritikavo paramą, kurią Vokietija teikia Ukrainai po to, kai 2022 m. prasidėjo Rusijos invazija, pareikšdamas, kad Vokietija nėra suinteresuota veltis į užsienio karus. Pasak jo, AfD siekia normalizuoti santykius su Maskva, nes Vokietijos ir Rusijos ryšiai vis dar yra svarbūs.
M. Frohnmaieris taip pat susitiko su „Gazpromo“ vadovu Aleksejumi Milleriu. Jis pareiškė, kad dėl karo Ukrainoje įvestos Vakarų sankcijos yra neprotingos ir pasisakė už tai, kad būtų vėl pradėtos tiekti palyginti pigios rusiškos dujos.
Kitoje diskusijoje partijos AfD skyriaus Saksonijoje lyderis Jörgas Urbanas paragino vėl leisti Rusijos menininkams laisvai koncertuoti Vokietijoje.
Už santykių su Maskva gerinimą diskusijos, kurioje taip pat dalyvavo vokiečių dirigentas Justusas Frantzas, metu taip pat pasisakė Europos Parlamento narys iš partijos AfD Petras Bystronas ir Vokietijos Bundestago narys Steffenas Kotré.
Vokietijos užsienio reikalų biuras buvo pataręs parlamentarams nevykti į Sankt Peterburgą. Forumo vedėjas ir Kremliaus įgaliotinis tarptautiniam ekonominiam bendradarbiavimui Kirilas Dmitrjevas pagyrė partijai AfD atstovaujančius politikus už tai, kad jie, nepaisydami kritikos savo šalyje, vis dėlto atvyko į Rusiją.
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