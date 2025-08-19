„Ačiū, pone prezidente“: Volodymyras Zelenskis Baltuosiuose rūmuose pasitelkė dėkingumo diplomatiją

Prieš šešis mėnesius Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ir jo viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) prieš televizijos kameras iškoneveikė ukrainiečių lyderį už tai, kad jis esą nėra pakankamai dėkingas už JAV paramą, tad šįkart V. Zelenskis per susitikimą Ovaliajame kabinete pasistengė parodyti savo dėkingumą JAV prezidentui.
Iš tiesų, per pirmąją minutę jų trumpo viešo susitikimo, po kurio vyko trumpa spaudos konferencija, jis devynis kartus padėkojo D. Trumpui ir kitiems.
„Labai ačiū, pone prezidente, – sakė jis. – Pirmiausia, ačiū už kvietimą ir labai ačiū už jūsų pastangas, asmenines pastangas sustabdyti žudymą ir šį karą. Ačiū.“
Vasarį V. Zelenskio susitikimas su D. Trumpu greitai virto viešųjų ryšių katastrofa, kai J. D. Vance'as jį užsipuolė dėl esą nepakankamo dėkingumo.
„Jūs turėtumėte padėkoti prezidentui už pastangas užbaigti šį konfliktą“, – pareiškė J. D. Vance'as, užklupęs V. Zelenskį nepasiruošusį.
„Ar jūs bent kartą padėkojote? Per visą šį susitikimą? Ne, per visą šį susitikimą, ar jūs padėkojote?“ – klausė jis.
V. Zelenskis bandė gintis, sakydamas, kad visada reiškė dėkingumą JAV už karinę ir finansinę paramą, suteiktą po Rusijos invazijos pradžios 2022 metais. Tačiau žala jau buvo padaryta.
Pasaulio lyderiai pasimokė ir suprato, kad būdas pelnyti nenuspėjamo D. Trumpo palankumą yra pataikavimas.
Turėdami galimybę padaryti antrą įspūdį toje pačioje vietoje, V. Zelenskis ir jo kolegos pasirinko dėkingumo diplomatiją.
Šešis kartus padėkojęs JAV prezidentui, V. Zelenskis taip pat padėkojo Melaniai Trump (Melanijai Tramp) už tai, kad ji asmeniškai parašė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, ragindama pagalvoti apie Ukrainos vaikus ir siekti taikos.
Be to, jis dukart padėkojo savo Europos sąjungininkams, kurie atvyko į Vašingtoną kaip pastiprinimas, kad būtų galima vieningai reikalauti ugnies nutraukimo ir saugumo garantijų, jei bus pasiektas taikos susitarimas su Rusija.
Per antrąjį susitikimą, kuriame dalyvavo ir Europos lyderiai, V. Zelenskis išreiškė padėką mažiausiai septynis kartus ir, be kita ko, du kartus paminėjo žemėlapį, kurį jam padovanojo D. Trumpas.
„Beje, ačiū už žemėlapį“, – sakė jis.
Dėkojo ne tik jis.
D. Trumpas pats per vėlesnį susitikimą daugiau nei dešimt kartų pavartojo žodį „dėkoju“ ir apipylė pagyromis savo kolegas iš Europos.
Italijos ministrę pirmininkę Giorgia Meloni (Džordžą Meloni) jis pavadino puikia lydere, kurios laukia ilga karjera, sakė, kad Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) jam patinka dar labiau, kai geriau su juo susipažino – o tai, jo teigimu, jam yra neįprasta, – ir pagyrė Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo (Frydricho Merco) įdegį.
Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) keturis kartus padėkojo prezidentui, pažymėjęs, kad po daugiau nei trejų metų kovų niekas kitas nesugebėjo taip priartinti konflikto prie galimos pabaigos.
„Todėl aš jums už tai dėkoju“, – sakė K. Starmeris.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė), kuris susitikimo metu į D. Trumpą kreipėsi „brangusis Donaldai“, vėliau prezidentą pavadino „nuostabiu“.
