Absurdas: dėl ligos garsus žurnalistas buvo neįleistas į lėktuvą

68-erių M. Mardellas, ilgametis BBC vedėjas, dirbęs ir Baltuosiuose rūmuose, ir Europos Parlamente, sako, kad jaučiasi pažemintas po to, kai aviakompanija neleido jam įlipti į lėktuvą dėl Parkinsono ligos.
Žurnalistas, kuriam degeneracinė neurologinė liga diagnozuota prieš trejus metus, buvo sustabdytas skrydžiui iš Stambulo į Londono Gatwick oro uostą, nes neturėjo šeimos gydytojo pažyms, patvirtinančios, kad jis gali saugiai keliauti. M. Mardellas septynias valandas liko vienas Stambulo oro uoste — viename didžiausių pasaulyje.
„Jaučiuosi taip pažemintas. Tai siaubingas jausmas, kai jautiesi toks pažeidžiamas. Aš vos penkis kartus neapsiverkiau“, – „The Sunday Times“ sakė vyras.
Ieškodamas pagalbos, jis pasakojo, kad viena darbuotoja jį nužvelgė ir pasakė: „Pažiūrėkite į save – jūsų rankos dreba.“
Nors drebulys yra įprastas Parkinsono simptomas, M. Mardellas sakė jo neturintis ir manė, kad drebėjo tik iš streso.
Civilinės aviacijos tarnyba (CAA) teigė, kad tokia aviakompanijos politika yra neteisėta pagal Jungtinės Karalystės teisę ir problema kilo „Turkish Airlines“ vadovybei. Tačiau kadangi oro linijos nėra JK ar ES vežėjas, atvejis nepatenka į CAA formalų reguliavimo lauką.
M. Mardellas, gyvenantis Banstede, Saryje, BBC praleido 25 metus ir iš darbo pasitraukė 2020 m. Šiuo metu jis yra vienas iš šešių populiarios tinklalaidės „Movers and Shakers“ vedėjų. Laida apie gyvenimą su Parkinsonu, nepaisant temos, dažnai būna linksma, pozityvi ir padrąsinanti.
Pagal CAA taisykles JK oro linijos negali reikalauti medicininio įrodymo, kad keleivis gali skristi – net ir sergant Parkinsonu – nebent yra „pagrįstų abejonių“, jog žmogus saugiai gali įveikti kelionę be papildomos pagalbos.
M. Mardellas su sūnumi Jake’u (32 m.) į Stambulą atvyko spalio 20 d. Į Turkiją jis skrido su „Wizz Air“, kuri, kaip ir visos kitos oro linijos, kuriomis jis skrido, nereikalavo jokios gydytojo pažymos dėl ligos diagnozės.
Po savaitės atostogų žurnalistas su sūnumi grįžo į Stambulo oro uostą skrydžiams namo: M. Mardellas su „Turkish Airlines“ į Londoną, o jo sūnus Jake’as į Berlyną darbo reikalais. Po registracijos Jake’as pasakė oro linijų darbuotojams, kad jo tėvas serga Parkinsonu ir jam reikalinga asistuojama įlaipinimo paslauga.
Parkinsonas žmones veikia skirtingai: gali sukelti depresiją, haliucinacijas, vidurių užkietėjimą, uoslės sutrikimus ir judėjimo problemas. Pagrindiniai M. Mardello simptomai – susilpnėjęs balsas ir sulėtėję judesiai.
„Labai sunku pripažinti, net sau pačiam, kad turi negalią, – sakė jis. – Tai didelis dalykas man pasakyti: Man reikia asistuojamo įlaipinimo, aš esu neįgalus… Žinote, tai kitų akyse tave sumenkina, priverčia jaustis menkesniu.“
Tačiau darbuotojai tvirtino, kad jis gali skristi tik pateikęs šeimos gydytojo raštą, patvirtinantį, jog keliauti jam saugu.
„Iš pradžių manėme, kad jiems reikia rašto, patvirtinančio, jog sergu Parkinsonu, – sakė jis. – Ne, paaiškėjo, kad negali skristi be gydytojo rašto, jog skristi nepavojinga.“
Anot M. Mardello, viena darbuotoja elgėsi „labai bjauriai“.
„Ji pasakė: Ne, jis turi Parkinsoną, jūs negalite jo įleisti į lėktuvą. Ji nuėjo ir taip pat buvo nemaloni kitam keleiviui vežimėlyje ir ant jo rėkė.“
„Ji pasakė: Pažiūrėkite į save, jūsų rankos dreba. Mano rankos nedreba. Tai ne mano simptomas. Bet galbūt drebėjo, nes buvau nervingas ir susijaudinęs. Tai buvo taip žiauru. Ji sakė: Tai jūsų pačių labui. Galiausiai mano lagaminai buvo išimti iš lėktuvo.“
Jake’as turėjo eiti į savo skrydį, o M. Mardellas liko vienas milžiniškame oro uoste, bandydamas susirasti, kur buvo nugabentas jo bagažas.
„Jau šiaip jautiesi pažeidžiamas, o tada klibinkščiuoji po oro uostą… ir aš tiesiog nebegalėjau eiti. Norėjau tik atsisėsti, – pasakojo jis. – Keisčiausia, kad jie sakė, jog tai mano paties labui, o paskui paliko mane klajoti po oro uostą.“
Parkinsonu sergantys žmonės dažnai gali „sustingti“, o vaikščiojimas tampa itin sunkus patiriant stresą.
Po kelių valandų ieškojimų kitas keleivis padėjo jam rasti tinkamą vietą. Jis laukė dar kelias valandas, kol pagaliau jam grąžino bagažą. Jake’as užsakė jam viešbutį nakčiai ir „Wizz Air“ skrydį kitai dienai — vėlgi, be jokio prašymo pateikti medicininę pažymą. M. Mardellas į JK grįžo spalio 26 d.
Vėliau jis pateikė skundą „Turkish Airlines“. Tiesa, vienas darbuotojas jam palinkėjo „greito pasveikimo“, nors Parkinsono liga neišgydoma.
Aviakompanijos svetainėje nurodoma, kad Parkinsonu sergantys keleiviai gali būti „įleidžiami į skrydį pateikus gydytojo pažymą, kurioje teigiama, kad kelionė lėktuvu nėra žalinga.“
Trečiadienį M. Mardellas sulaukė skambučio su pasiūlymu visiškai grąžinti pinigus už praleistą skrydį.
Ketvirtadienį organizacijos „Parkinson’s UK“ vadovė Caroline Rassell parašė laišką „Turkish Airlines“ vadovui Bilal Eksi, pavadindama politiką „neinformuota“.
„Tai visiškai nereikalinga ir paremta klaidingu šios ligos supratimu. Parkinsonu sergantys žmonės gali turėti pakitusį kalbėjimą ar judėjimą. Tačiau jie puikiai sugeba valdyti savo būklę ir keliauti savarankiškai“, – rašė ji.
Aviakompanija buvo paprašyta pateikti komentarą.
M. Mardello patirtis papildo ilgą sąrašą nesėkmių, susijusių su asistuojamu įlaipinimu. 2022 m. BBC saugumo korespondentas Frankas Gardneris, naudojantis neįgaliojo vežimėlį, buvo paliktas lėktuve Heathrow oro uoste ilgai po to, kai visi keleiviai išlipo – problemą jis kelia nuolat. Paralimpietė Tanni Grey-Thompson susidūrė su panašiais sunkumais; pernai ji buvo priversta „ropoti“ iš LNER traukinio Londono King’s Cross stotyje, 20 minučių nesulaukusi pagalbos.
CAA atstovas sakė: „Tvirtai tikime, kad visi turėtų turėti galimybę keliauti lėktuvu ir suprantame, kaip svarbu, kad žmonės jaustųsi palaikomi ir įtraukti. Kaip JK reguliuotojas, nustatome aiškius standartus ir stebime, kaip jie įgyvendinami šalies viduje. Pono M. Mardello skrydį vykdė ne JK / ES vežėjas, iš oro uosto už JK ribų, todėl atvejis patenka už mūsų kompetencijos ribų.“
(be temos)
(be temos)
(be temos)