Sinoptikai: savaitgalis ir ateinančios savaitės pradžia bus vasariška

Šeštadienio naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose – beveik giedra, didesnėje teritorijos dalyje lietaus nenumatoma, kai kur Aukštaitijoje iš vakaro dar gali truputį palyti.
Vėjas beveik nurims. Žemiausia temperatūra naktį nukris iki 3–8 laipsnių šilumos, o dirvos paviršiuje vietomis, ypač Žemaitijoje, tikėtinos silpnos šalnos iki 0–2 laipsnių šalčio.
Šeštadienio dieną šalyje išliks nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 16–21 laipsnį šilumos, pietvakariniuose rajonuose gali būti dar laipsniu kitu šilčiau.
Tuo metu sekmadienį iš vakarų priartės nedidelis, mažai aktyvus ciklonas, padaugės debesų, vietomis vėl sulauksime trumpo lietaus.
Dieną kai kur lietų lydės perkūnija. Vėjas naktį bus silpnas, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį pažemės iki 5–10 laipsnių šilumos, šalnos jau neturėtų gąsdinti. Dieną termometrai pavėsyje rodys 15–20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos.
Pirmąją kalendorinės vasaros dieną, pirmadienį, orai taps iš tiesų vasariški, nors numatomas ir trumpas, nedidelis lietus – naktį kai kur palis, dieną – daugiausia vakarinėje šalies pusėje. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nekris žemiau 6–11 laipsnių šilumos, dieną oras sušils iki 19–24 laipsnių, tik pajūryje dėl jūros brizo liks vėsiau, 15–18 laipsnių šilumos.
Prognozuojama, kad iki savaitės vidurio mūsų orus lems nedidelio anticiklono vakarinis, šiltasis pakraštys. Naktys šalyje prognozuojamos sausesnės, ramios ir gana šiltos, dienomis, ypač popietinėmis valandomis, išaugs trumpo lietaus tikimybė, tačiau temperatūra žada būti visai vasariška.
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