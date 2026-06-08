Sinoptikai gerų žinių neturi: vasara kol kas nedžiugins

Pasak Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) specialistų, penktadienio viesulus Lietuvoje lėmė banguotas atmosferos frontas, ties kuriuo buvo susidūrusios dvi skirtingos oro masės. Per mažiau nei tris valandas birželio 5-osios vakarą Lietuvoje užfiksuoti net keturi viesulai.
Pirmasis buvo užfiksuotas apie 18 val. Genėtinių kaime, Panevėžio rajono savivaldybėje.
„Viesului reitingas nesuteiktas, vėjo greitis nežinomas. Viesulo piltuvas pasiekė žemės paviršių, tačiau praslinko gana miškingoje teritorijoje, pranešimų apie didesnę žalą negauta“, – informavo meteo.lt.
Antrasis praslinko apie 18.11 val. Antanavo kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje. Viesulas pasiekė IF1.5 (pagal seną skalę – F1), maksimalus vėjo greitis sūkuryje siekė iki 50 m/s. Buvo išlaužta daug medžių Antanavo dvaro parke, apgadinti stogai.
Trečiasis fiksuotas apie 19.25 val., Stirniškių kaime, Kupiškio rajono savivaldybėje. Šiam viesului reitingas nesuteiktas, o vėjo greitis nežinomas. Užfiksuota, kaip viesulo piltuvas pasiekia žemės paviršių, tačiau pranešimų apie rimtesnę žalą nėra.
Ketvirtasis ir pats stipriausias viesulas praslinko 20.24 val., Kaune (Aleksote).
„Pasiekė IF2 (pagal seną skalę F2), maksimalus vėjo greitis sūkuryje siekė iki 60 m/s. Viesulo kelio plotis iki 200 metrų. (vidutinis – apie 100 m.), ilgis – mažiausiai 2,8 km. Kelias prasideda ties Seniavos gyvenviete ir tęsiasi į šiaurę iki Botanikos sodo / Europos pr. Stipriai nuniokotos Seniavos kapinės, išlaužyti ir su šaknimis išversti medžiai (įskaitant ąžuolus), apgadinta daug antkapių, A. J. Povilaičio ir J. Pabrėžos g. pilnai nuplėšti kai kurių pastatų stogai įskaitant visą viršutinę stogo konstrukciją. Išlaužyta daug medžių, sugriauti šiltnamiai“, – skelbė meteo.lt
Lietūs tęsis
Kaip skelbė sinoptikė Elvyra Latvėnaitė, šią savaitę orai bus labai permainingi, bet viena aišku – lietaus gausim, kartais ir gausesnio.
„Pirmadienio diena vėl bus labai permaininga – gausesnis ir su perkūnija lietus pasieks šiaurės rytinius, rytinius rajonus, o įdienojus per Lietuvą keliaus nepastovios atmosferos frontai, nutįsę iš šiaurės vakarų į pietryčius, tad dalis Lietuvos vėl bus gausokai ir su perkūnija laistomi.
Antradienio naktis jau be ženklesnio lietaus, bet rūkuose paskendusi, dieną šiek tiek palis. Ir pirmadienį, ir antradienį bus dar šilta, bet trečiadienio naktį per Lietuvą keliaus šaltasis atmosferos frontas, ramiai ir gražiai, pradedant vakariniais rajonais, laistys. Už šio atmosferos fronto jau vėsesnis oras iš šiaurės vakarų brausis, tad nuo trečiadienio orai vis labiau vės, bet ir lietus, deja, nesibaigs. Vasara net ir laukų, ir daržų nebedžiugins, o atostogaujantiems teks apsiginkluoti didesne kantrybe“, – teigė E. Latvėnaitė.
Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, pirmadienį daug kur lis, griaudės perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, 6–11 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Antradienį vietomis trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9–14, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, dieną vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
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