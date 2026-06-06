Prognozuojami permainingi orai

Šiandien pūs vidutinio stiprumo pietvakarių, pietų vėjas, oro temperatūra – plius 19–21 laipsnis, be žymesnio lietaus.
Sekmadienio naktį – be lietaus, pietvakarių, pietų vėjas susilpnės, vietomis formuosis rūkas, oro temperatūra sieks plius 14–16 laipsnių. Dieną pūs vidutinio stiprumo pietų vėjai, sušils iki 22–24 laipsnių šilumos, vakare tikėtinas lietus.
Pirmadienio naktį ir dieną vyraus vakarinių krypčių vėjas, 5–10 m/s, naktį oro temperatūra – 14–16 laipsnių šilumos, dieną – plius 17–19 laipsnių, naktį lis, dieną – be žymesnio lietaus.
Antradienį pūs silpnas pietų, pietvakarių vėjas, naktį temperatūra – plius 13–15 laipsnių, dieną – plius 19–21 laipsnis. Naktį be žymesnio lietaus, dieną nelis, vakare prognozuojamas lietus.
Turėtų vasariškai palyti ir trečiadienio naktį, pūs vidutinis vakarinių krypčių vėjas, bus apsiniaukę, naktį oro temperatūra – plius 13–15 laipsnių, dieną – 16–18 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį pūs lengvas brizas iš vakarų, naktį oro temperatūra sieks 13–15 laipsnių šilumos, dieną – plius 17–19 laipsnių. Bus debesuota, be žymesnio lietaus.
Labai panašus bus ir penktadienis, be žymesnio lietaus, debesuota, pūs silpnas vakarų vėjas, naktį oro temperatūra – 13–15 laipsnių šilumos, dieną – plius 16–18 laipsnių.
Kitą savaitgalį orai bus panašūs dėl, anot sinoptikų, aplink Lietuvą besisukančių ciklonų.
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