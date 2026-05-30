 Pajūris išgyveno vieną šalčiausių naktų šį pavasarį

Pajūris išgyveno vieną šalčiausių naktų šį pavasarį

2026-05-30 12:04 kauno.diena.lt inf.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, naktį iš penktadienio į šeštadienį pajūryje fiksuotos stiprokos šalnos.

<span>Pajūris išgyveno vieną šalčiausių naktų šį pavasarį</span>
Pajūris išgyveno vieną šalčiausių naktų šį pavasarį / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

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Klaipėdoje paryčiai paspaudė 1,9 laipsnio šalna. Klaipėdos rajone dirvos paviršiuje pašalo iki 1,4 laipsnio šalčio.

Šalčiausia buvo Palangoje – ten šalo iki 2,1 laipsnio. Šilutėje paspaudė vienas laipsnis šaltuko. Skuode šalo iki pusantro laipsnio šalčio.

Šilčiausia buvo Nidoje, ten šalna nefiksuota, naktį buvo beveik penki laipsniai šilumos.

Prognozuojama, kad šeštadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra 18–23, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose 15–17 laipsnių šilumos.

Sekmadienį kai kur trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 15–20, pietvakariniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 18–23, pajūryje 15–17 laipsnių šilumos.

Šiame straipsnyje:
Orai
šalnos
pajūris

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>eik nx \\.//
>>>Debile laižei?,kad siūlai kitiems,patiko,skanu buvo?,laižyk toliau,koncervuota žiurkė.
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kaunietis
kada pagaliau tas žadėtas klimato atšilimas? negi vėl melagiena?
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0
Cha
Vai tie rusai, užleido ant Palangos šaltį...net dronai negalėjo paskristi, apledėjo ir nukrito į jūrą........
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