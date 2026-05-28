Orai: didesnės šilumos teks palaukti

„Ketvirtadienio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.
Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 15–20, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių šilumos.
Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 17–22, Kuršių nerijoje 13–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 27 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 23 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 8–19, ežeruose – 11–19, Kuršių mariose – 15–16, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia“, – pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
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