 Kelininkai įspėja: dėl smarkaus lietaus gali susidaryti pavojingos eismo sąlygos

Kelininkai įspėja: dėl smarkaus lietaus gali susidaryti pavojingos eismo sąlygos

2026-06-04 19:50
BNS inf.

 Dėl intensyvių kritulių kai kuriuose šalies keliuose penktadienį gali susidaryti laikinos vandens sankaupos, išplovos ar kitos kliūtys, įspėja bendrovė „Kelių priežiūra“.

<span>Kelininkai įspėja: dėl smarkaus lietaus gali susidaryti pavojingos eismo sąlygos</span>
Kelininkai įspėja: dėl smarkaus lietaus gali susidaryti pavojingos eismo sąlygos / T. Biliūno / BNS nuotr.

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Jos ir sinoptikų duomenimis, šiuos reiškinius gali lemti penktadienį Lietuvoje prognozuojamas smarkus lietus.

„Vairuotojams primenama, kad intensyviai lyjant ir ant kelio susidarius vandens sankaupoms gali pasireikšti akvaplanavimas – laikinas padangų sukibimo su danga praradimas“, – nurodė kelininkai.

Bendrovė pataria rinktis saugų greitį, vengti staigaus stabdymo ir išlaikyti didesnį atstumą iki kitų transporto priemonių.

Pasak „Kelių priežiūros“, ji pasirengusi operatyviai reaguoti į galimas liūčių pasekmes šalinant kliūtis ir užtikrinant eismo saugumą. Po kritulių įmonė žada papildomai įvertinti kelių būklę.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, penktadienio naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Dieną vietomis lis smarkiai, vėjo gūsiai sieks 15–17 m/s, oro temperatūra kils iki 21–26 laipsnių šilumos.

Stiprus lietus numatomas ir šeštadienio naktį, dieną jis rims, o sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė.

Šiame straipsnyje:
intensyvūs krituliai
smarkus lietus
Kelininkai
pavojingos eismo sąlygos

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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Trikojis \\.//
Rimtas įspėjimas tas "akvaplanavimas",na procenais neišsireikšiu,bet daugiau kaip pusė kelių ištisa fūrų išpjauta vėžė kur 3-5 cm.gylio ištisa vandens juosta,į ją papuolus ir "skrendi",tai baisiau nei ledas ar sniegas.___Kas kontroliuoja fūrų,miškovežių svorį,kodėl iš vis nestabdo sunkvežimių eismo esant temperatūrai nuo +30 C.,nes asfaltas jau lydosi.____Keliai trągiškai damušti,o kur penkiariopai surenkami už kelius pinigai dingsta?,klerkai atsakykit,kur jūsų sąžinė,tai kainuoja žmonių turtu,sveikata ir net gyvybėm,tai žudikai ir nebaudžiami.
4
0
!!!
Man sollte den Straßenrand vor dem Regen säubern, dann könnte das Wasser besser abfließen.
1
-1
chaliava
nu jo, pinigai įsisavinti drenažas tarybinis........
4
-1
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