Kelininkai įspėja: dėl smarkaus lietaus gali susidaryti pavojingos eismo sąlygos

Jos ir sinoptikų duomenimis, šiuos reiškinius gali lemti penktadienį Lietuvoje prognozuojamas smarkus lietus.
„Vairuotojams primenama, kad intensyviai lyjant ir ant kelio susidarius vandens sankaupoms gali pasireikšti akvaplanavimas – laikinas padangų sukibimo su danga praradimas“, – nurodė kelininkai.
Bendrovė pataria rinktis saugų greitį, vengti staigaus stabdymo ir išlaikyti didesnį atstumą iki kitų transporto priemonių.
Pasak „Kelių priežiūros“, ji pasirengusi operatyviai reaguoti į galimas liūčių pasekmes šalinant kliūtis ir užtikrinant eismo saugumą. Po kritulių įmonė žada papildomai įvertinti kelių būklę.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, penktadienio naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Dieną vietomis lis smarkiai, vėjo gūsiai sieks 15–17 m/s, oro temperatūra kils iki 21–26 laipsnių šilumos.
Stiprus lietus numatomas ir šeštadienio naktį, dieną jis rims, o sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė.
(be temos)
(be temos)
(be temos)