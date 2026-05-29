Skylėtas draudimas

Rimtai kalbant, kaip galima nedrausti, kai kuo plačiausiai atverta alkoholio Pandoros skrynia. Semk, kiek nori. Nebeužversi. Negi šalia tokios skrynios atidarysi dar vieną – kitokių svaigalų Pandoros dėžę? Sulįs į ją tūkstančiai. Faktas: kanapės vylius pavojingas. Todėl įvestas planas „Skydas VS“ (VS – visiškai skylėtas).
Reikia drausti. Ir taškas. Blogiau nebus. Ir taškas. Ar bus geriau? Daugtaškis. Mažai kam paslaptis, kad draudimai problemų geluonies neištraukia. Tiek metų pragyvenę sovietinėje draudimų zonoje, istoriškai esame įgudę su draudimais tvarkytis ir morališkai, ir techniškai. Pavyzdys. Šalia sostinės autobusų stoties praeivius dažnai šiurpina visiškai nusisvaiginę ir žmogišką pavidalą praradę nelaimingieji.
Gerieji žmonės iškviečia jiems medikus, gerieji medikai atvažiuoja, suleidžia gerųjų priešnuodžių (nemokamai), tragiškai besijaučiančiam nelaimingajam pagerėja ir jis vėl eina savo keliais dozės ieškoti. Tikrai nieko gero. Gal net labai negerai. Tikra grauduva, nes juk gerieji medikai prikėlė nelaimingąjį naujai dozei (ne gydymui) ir tam panaudojo mūsų, sąžiningų degtinės gėrėjų, pinigėlius. Kas dar svarbu – savo pliusą gauna ir dozių stumdytojai, nes būtent jų poreikiams medikai už mūsų lėšas prikėlė vartotoją.
Valstybės ir dilerių pozicija čia sutampa: stumdytojams tinka draudimų politika, nes tai puoselėja stumdytojų tinklą. Ir kažin, ar mažina kanapės vyliui negalinčius atsispirti būsimus ir esamus nelaiminguosius.
Lyg nebūtų kuo daugiau svaigintis. Yra. Viena iš tokių galimybių – apkvaišti nuo šaltibarščių. Proga pabandyti bus vadinamoje rožinės sriubos šventėje. Šaltibarščiai veža. Šaltibarščiuose gražiai susivienijo šalis – agurkai iš Aukštaitijos (Kėdainių), visokios bulvinės košės iš Žemaitijos, burokai (runkeliai) iš Suvalkijos, gera nuotaika – iš Dzūkijos. Štai ir šaltekų sinergija. Neribotomis dozėmis.
(be temos)