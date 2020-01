Pirmyn – į gatvių baikonūrus

"Kas sugalvojo visą šitą triperį?!" – įvykusią eismo reformą telefono ragelyje diagnozavo tūlas skaitytojas, nors skambino visai ne į odos dispanserį.

Kas sugalvojo, tiksliau – kas pasiūlė? Ogi dar viena labai jau mįslinga įstaigėlė – Kelių ir transporto tyrimo institutas.

Tiesa, instituto jau nebėra, nes nuo Naujųjų jis apdairiai vadinasi kitaip – Transporto kompetencijų agentūra. Tai bent kompetencija!

Buvęs premjeras A.Butkevičius paaiškino, kad būtent šitos įstaigos analitikai 2014 m. rekomendavo tų žaliųjų rodyklių prie šviesoforų neįrenginėti.

Pagaugai dėl "Grigeo" neužgoš košmarų miestų gatvėse – nuėmus žaliąsias rodykles nuo šviesoforų, automobilių spūstys atsirado net Marijampolėje.

Iš kur atsirado tas institutas, pardon, kompetencijų agentūra?

Pasidomėjus internete, iškyla kosminiai reikaliukai – dar vienas lietuviškas Baikonūras. Buvusiam institutui priklauso 24 automobiliai, o jame pačiame sunkiai pluša net 132 darbuotojai. Vidutinis atlyginimas – 1 897 eurai. Institutas užsiima ne tik kelių transporto reikalais, bet ir vykdo "aviacijos sektoriaus ūkio subjektų veiklos priežiūrą".

Taip sakant, laimingo skrydžio. Per amžius. Amen.

Buvusį institutą sudaro 13 skyrių, 3 departamentai, 8 veiklos grupės. Nuo 2018-ųjų lapkričio už nuopelnus tėviškei čia ėmė raiškiai augti atlyginimai. Suprantama, pirmiausia įstaigėlės vadovams: užpernai jų vidutinis darbo užmokestis buvo 3 064 eurai per mėnesį, o pernai jis jau tapo tikru gėriu ir grožiu – 4 432 eurai. 2018 m. padalinių vadovai gaudavo 1 971 eurą, o 2019 m. – jau 2 826 eurus.

Parodykite kitą tokią kontorą, kurioje alga per metus šoktelėtų 1 368–855 eurais. Vadams, aišku. Eiliniams alga kilo tik 175 eurais. Lietuviškos tradicijos – nemarios. Be to, blyn, ne visi turi tiek kosminės fantazijos.

Išties nokautuojamai žavi visų tų pribloškiamų rekomendacijų kaina.