 Pažadas ištesėtas: viešuoju transportu – nemokamai

Pažadas ištesėtas: viešuoju transportu – nemokamai

2026-05-28 12:53
Palangos meras Šarūnas Vaitkus

Tesime pažadus palangiškiams – jau nuo birželio 1 d. Palangos miesto savivaldybės gyventojai miesto viešuoju transportu galės važiuoti nemokamai. 

<span>Pažadas ištesėtas: viešuoju transportu – nemokamai</span>
Pažadas ištesėtas: viešuoju transportu – nemokamai / Š. Vaitkaus feisbuko nuotr.

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Tam tereikės turėti fizinę arba virtualią Palangiškio kortelę.

Šią savaitę savivaldybėje jau išbandyta naujoji keleivių registravimo sistema – bendrovės „Vlasava“ atstovai pristatė ir praktiškai pademonstravo įrangą, kuri nuo birželio 1 d. veiks vietinio susisiekimo autobusuose.

Specialistai paaiškino, kaip bus naudojamos fizinės ir virtualios Palangiškio kortelės bei kaip veiks naujoji sistema.

Naudojantis viešuoju transportu, įlipus į autobusą reikės nuskaityti Palangiškio kortelę terminale, o virtualios kortelės turėtojams – programėlės „e.palanga.lt“ skiltyje „Autobusų bilietai“ parodyti sugeneruotą QR kodą.

Siekiant užtikrinti saugumą ir išvengti galimo piktnaudžiavimo, QR kodai bus atnaujinami kasdien.

Viena Palangiškio kortele autobuse bus galima pasinaudoti tik vieną kartą, kol autobusas nepasieks galutinės maršruto stotelės.

Šis sprendimas ne tik palengvins kasdienį susisiekimą palangiškiams, ypač gyvenantiems atokesnėse vietovėse – Nemirsetoje, Kunigiškėse, Monciškėse, Šventojoje ar Būtingėje, bet ir leis efektyviau organizuoti viešojo transporto sistemą visame kurorte.

Realiu laiku matomi keleivių srautai padės tiksliau planuoti maršrutus, užtikrinti sklandesnį autobusų darbą ir dar patogesnes keliones gyventojams.

Šiame straipsnyje:
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Komentarai

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Komentarai

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Pensininke,nety
Stribu ,spekuliantu tarybiniu palikuoniu ir kvailieciu isrinktasis plykis negali pensininka vezti nemokamai ,nes nebus otkato.
0
0
Pensininke,nety
Stribu ,spekuliantu tarybiniu palikuoniu ir kvailieciu isrinktasis plykis negali pensininka vezti nemokamai ,nes nebus otkato.
0
0
Išvertus
Vadinasi, žiūrės, kuriuos maršrutus galima būtų panaikinti.
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