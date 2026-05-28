Pažadas ištesėtas: viešuoju transportu – nemokamai

Tam tereikės turėti fizinę arba virtualią Palangiškio kortelę.
Šią savaitę savivaldybėje jau išbandyta naujoji keleivių registravimo sistema – bendrovės „Vlasava“ atstovai pristatė ir praktiškai pademonstravo įrangą, kuri nuo birželio 1 d. veiks vietinio susisiekimo autobusuose.
Specialistai paaiškino, kaip bus naudojamos fizinės ir virtualios Palangiškio kortelės bei kaip veiks naujoji sistema.
Naudojantis viešuoju transportu, įlipus į autobusą reikės nuskaityti Palangiškio kortelę terminale, o virtualios kortelės turėtojams – programėlės „e.palanga.lt“ skiltyje „Autobusų bilietai“ parodyti sugeneruotą QR kodą.
Siekiant užtikrinti saugumą ir išvengti galimo piktnaudžiavimo, QR kodai bus atnaujinami kasdien.
Viena Palangiškio kortele autobuse bus galima pasinaudoti tik vieną kartą, kol autobusas nepasieks galutinės maršruto stotelės.
Šis sprendimas ne tik palengvins kasdienį susisiekimą palangiškiams, ypač gyvenantiems atokesnėse vietovėse – Nemirsetoje, Kunigiškėse, Monciškėse, Šventojoje ar Būtingėje, bet ir leis efektyviau organizuoti viešojo transporto sistemą visame kurorte.
Realiu laiku matomi keleivių srautai padės tiksliau planuoti maršrutus, užtikrinti sklandesnį autobusų darbą ir dar patogesnes keliones gyventojams.
(be temos)
(be temos)
(be temos)