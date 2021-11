Nevalgysim dviem šaukštais

Elektra – taukšt per kišenę, dujos – šmaukšt, o ir vanduo – kaukšt. Nuo sausio 1-osios. Negali vanduo nebrangti. Pirmiausia dėl to, kad jį tiekiančios įmonės dėl pabrangusių energetikos resursų patiria milžiniškų nuostolių. Antra – mūsų vanduo vis dar pigiausias Vakarų Europoje. Tik molėtiškiai, mokantys daugiau nei 4 eurus už 1 kub. m, laikytini europiečiais. Daugumai kaina nepersirita per 2 eurus.