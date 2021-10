Ir mylėk artimą savo!

Krikščioniška artimojo meilė neapsiriboja vien šeima, giminaičiais ar kaimynais. Tai ir pareiga rūpintis bet kuriuo sutiktu gatvėje, o dar svarbiau – tai raginimas pasirūpinti tais, kurie labiausiai pamiršti ir likę vienui vieni. Be gyvo žodžio, be užuojautos, be išklausymo.