Dėl grybų – emocijų fejerverkai

Klausykite, sostinės ponuliai, nuo dyko buvimo visai moralės daržinių stogai pavažiavo? Juk įtariama, kad padarytas nusikaltimas, baudžiamas pagal BK 259 straipsnį. Ž. Diawarą sulaikiusius pareigūnus reikia ne barti, o apdovanoti, nes jie – tikri profesionalai.

Tačiau pareigūnų niekas šįsyk negyrė, atvirkščiai – kilo erzelis, kuriame reiškėsi "garsūs žmonės", "žinomi visuomenės veikėjai".

Kas jie tokie? Be parazituojančios bohemos, to niekas nežino, bet vis tiek praėjusios savaitės eteryje buvo girdėti padrikas kaltinimų dėl nepakankamo lojalumo narkotikams traškesys. Traškėjo aktorė, kuri niekada nesifilmavo nei P. Greenaway’aus, nei M. Scorsese’ės filmuose, kažkokia nežinia ką sukūrusi menininkė, nušnekanti apie psichodelinę Eucharistiją, politikoje mėginantis cirkuliuoti buvęs TV veikėjas, kurio laidų pavadinimų niekas nebeprisimena. Po viso to aidėjo dar ir emocijų salvės Seime – vėl sudrėkusios nuo dėmesio skleidėsi žydrosios parlamento žibuoklės.

Kaip paaiškinti visiems tiems nepatenkintiems profiliams, kad mėlynai nudažytos sardelės negali būti menas, zyliojimas sandalais ir vilnonėmis kojinėmis nėra menininko pozicija, o vieši sriūbavimai šalia Seimo valgyklos, kad narkotikai turi būti dekriminalizuoti, – ne politika? Reikėtų pirmiausia susirasti normalų darbą ir baigti veltėdžiauti. Baigti melžti valstybę apsimestiniais "projektais", apsirūkius valkiotis po senamiestį ir su kavos tara galūnėje apsimetinėti reikšmingais. Tai nėra pozicija, tai – poza, kuri negali kurti jokios "pridėtinės kultūrinės vertės", nes realiai pasaulyje egzistuoja tik viena pridėtinė vertė – pagrįsta kasdienio darbo rezultatais.

P. S. Ar knygos apie keksiukus autorę taip pat galima vadinti garsia rašytoja ir visuomenės elitu?